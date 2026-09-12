مصر تتصدر بطولة أفريقيا للكاراتيه في الجزائر بـ36 ميدالية متنوعة

فرض الكاراتيه المصري هيمنته على منافسات بطولة أفريقيا المقامة بالجزائر بعدما تربع على قمة الترتيب العام للقارة الأفريقية، مؤكدًا تفوقه وقوة منظومة الكاراتيه المصرية على مستوى مختلف المراحل السنية.



وحقق أبطال مصر 36 ميدالية متنوعة بواقع 21 ميدالية ذهبية وسبع ميداليات فضية وثمان برونزيات ليتصدر لاعبونا البطولة عن جدارة واستحقاق.



وعلى مستوى منتخب الرجال والسيدات نجح أبطال مصر في حصد 11 ميدالية متنوعة بواقع ( 6 ذهبيات ،3 فضيات ، وبرونزيتين ).



بينما واصل منتخب الشباب والشابات تألقه بإضافة 14 ميدالية بواقع ( 9 ذهبيات ، فضيتين ، 3 برونزيات ).



كما حصد منتخب مصر للناشئين والناشئات 11 ميدالية بواقع (6 ذهب، 2 فضة، 3 برونز)

أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أن هذه النتائج تعكس قوة الحضور المصري في البطولة وقدرة أبطال مصر على المنافسة بقوة وحصد المراكز الأولى، لتؤكد مصر من جديد أنها على قمة الكاراتيه الأفريقي.

من جانبه، قال العقيد أحمد المسيدى عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية حيث باتت عليهم حالة الإصرار والعزيمة على رفع العلم المصري عاليا في جميع المحافل الدولية.



أضاف أن هذا الانجاز لم يأت من فراغ وإنما نتيجة عمل متواصل من قبل مجلس الادارة الذي حرص على تذليل كافة العقبات أمام الأجهزة الفنية واللاعبين.