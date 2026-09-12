قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخريف بدأ مبكرا | استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع
دفاع أسرة النرجس بالتجمع: المتهم خطط للجريمة قبلها بـ10 أيام
الرئيس السيسي: مصر تطلع إلى تولى رئاسة تجمع البريكس في المستقبل القريب
رئيس الوزراء يتفقد نادي ماتريكس الرياضي ويتابع عدة مشروعات بكفر الشيخ
مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث غرق مركب بالإسكندرية.. ما الذي حدث؟
بعد نحو 5 أشهر من الاحتجاز.. قراصنة صوماليون يفرجون عن سفينة وطاقمها مقابل فدية
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادشة على صفحتها
الرئيس السيسي يشارك في فعالية خضراء ضمن أنشطة بريكس بالعاصمة الهندية
سقوط سيارة أجرة داخل مصرف بالإسكندرية.. والأهالي يحاولون إنقاذ الركاب
الرئيس السيسي: مصر تقدر جهود بريكس في دعم الدول الأعضاء ومواجهة أعباء الديون
سعر ومواصفات iPhone 18 Pro في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تجمع خبراء صحة الحيوان من دول المتوسط في ديسمبر المقبل

صحة الحيوان
صحة الحيوان
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استضافة جمهورية مصر العربية، أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة الدائمة المشتركة لشبكة صحة الحيوان لدول البحر المتوسط (REMESA)، والمقرر انعقاده خلال شهر ديسمبر 2026، وذلك في إطار الدور الإقليمي المتنامي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية في مجالات الصحة الحيوانية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

ويشهد الاجتماع مشاركة واسعة من كبار المسؤولين البيطريين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالصحة الحيوانية من مختلف دول حوض البحر المتوسط، وبدعم مباشر من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

وجاء الاعتماد الرسمي لمدينة القاهرة لاستضافة هذه الدورة المرتقبة خلال أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين للشبكة، والذي عُقد في جمهورية قبرص خلال شهر يونيو الماضي، حيث تأتي هذه الخطوة تتويجًا للدور القيادي الذي لعبته مصر خلال السنوات الأخيرة في دعم التعاون البيطري الإقليمي، ولا سيما في مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وتعزيز نظم الترصد والإنذار المبكر.

وتعكس الاستضافة الثقة الدولية والإقليمية المتزايدة في القدرات الفنية والمؤسسية للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتُبرز نجاح التجربة المصرية الرائدة في السيطرة واحتواء بؤرة الحمى القلاعية من العترة (SAT1) خلال عام 2025 عبر أدوات الاكتشاف المبكر، والاستجابة السريعة، وبرامج التحصين المكثفة.

وفي هذا السياق، أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استضافة مصر لهذا الحدث الإقليمي رفيع المستوى تعكس المكانة المحورية والرائدة التي تحتلها الدولة المصرية في الملفات الزراعية والبيطرية على المستويين الإقليمي والدولي، لافتا إلى إن القيادة السياسية تولي ملف الثروة الحيوانية والأمن الغذائي أولوية قصوى.

واوضح أن انعقاد اجتماع شبكة (REMESA) بالقاهرة يمثل فرصة استراتيجية لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للتميز والتنسيق في مجالات الصحة الحيوانية، كما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الشراكات والمبادرات الدولية الموجهة لتطوير النظم البيطرية وتعزيز الاستثمارات في قطاع الثروة الحيوانية.

من جانبه، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة تمضي بخطى حثيثة لتوفير كافة الترتيبات الفنية والتنظيمية لإنجاح أعمال الدورة الثالثة والثلاثين، موضحا أن هذا الاجتماع يوفر منصة متكاملة للجهات البيطرية المصرية لعرض التجارب الوطنية الناجحة وتبادل الخبرات مع المراكز المرجعية الدولية وكبار الخبراء المشاركين من أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى ان الهدف من خلال هذه الاستضافة إلى توسيع أطر التعاون الفني والعلمي في مجالات التشخيص المعملي، والترصد الوبائي، وتطوير اللقاحات، وإدارة الأزمات الصحية الطارئة بما يعزز جاهزيتنا الإقليمية.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة حزمة من الملفات ذات الأولوية الإقليمية القصوى، وفي مقدمتها سبل مكافحة مرض الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة، والأمراض المنقولة بواسطة النواقل. كما سيتطرق المشاركون إلى تطوير نظم الذكاء الوبائي والإنذار المبكر، وتطبيق نهج "الصحة الواحدة"، إلى جانب تعزيز آليات الاستثمار في قطاع الصحة الحيوانية.

وتكتسب هذه المحاور أهمية مباشرة ومحورية بالنسبة للأمن الحيوي والأمن الغذائي المصري، نظرًا لدورها المباشر في الحد من مخاطر انتقال الأمراض عبر الحدود، وحماية الثروة الحيوانية الوطنية، وتوفير منصة رئيسية لتنسيق المواقف الإقليمية وتطوير آليات التعاون المشترك لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

الزراعة وزارة الزراعة صحة الحيوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

جاريدو

جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

زيزو

صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يكشف رقمًا صادمًا لـ زيزو مع الأهلي

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

ترشيحاتنا

بن لادن

مفاجأة قبل ربع قرن.. بن لادن بحث شن هجمات في بريطانيا قبل أحداث 11 سبتمبر

احتجاجات في جنوب أفريقيا ضد المهاجرين

نيجيريا: مقتل مواطنين في جنوب أفريقيا وسط تصاعد التوترات المناهضة للمهاجرين

صورة أرشيفية

طائرة بوتين الرئاسية.. «كرملين طائر» يتحول إلى مركز قيادة في الأزمات

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد