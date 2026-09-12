انطلاق الدورة الخامسة من مهرجان «فنون الأداء» بأكاديمية الفنون على مسرح نهاد صليحة.. غدا

تنطلق غدًا الأحد، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان «فنون الأداء»، الذي ينظمه اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتستمر فعالياته حتى 18 سبتمبر الجاري، وتحمل الدورة اسم الفنان الراحل كرم مطاوع، وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون.

وتأتي إقامة المهرجان في إطار اهتمام أكاديمية الفنون بدعم طلابها، وتوفير المساحات الفنية التي تتيح لهم تحويل ما يتلقونه من معارف ودراسات أكاديمية إلى خبرات عملية حقيقية، بما يسهم في إعداد أجيال من الفنانين القادرين على خوض الحياة المهنية والتعامل مع متطلبات العمل الفني باحترافية.

كما يمثل المهرجان تجربة عملية متكاملة للطلاب، لا تقتصر على تقديم العروض، وإنما تمنحهم فرصة المشاركة في مختلف مراحل صناعة الفعاليات الفنية، من الإعداد والتنظيم والإدارة إلى التمثيل والإخراج والعناصر الفنية والإنتاجية، بما يعزز قدراتهم ويكسبهم مهارات العمل الجماعي وتحمل المسؤولية.

تفاصيل دورة فن الأداء

تقام الدورة تحت رعاية أ.د. نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، وأ.د. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وبإشراف د. ولاء محمد، وكيل المعهد ورائد اللجنة الفنية، و محمد الحوفي، مسؤول رعاية الشباب، فيما يتولى تنظيم المهرجان اتحاد الطلاب برئاسة الطالب عمرو محروس، والطالب محمد الزيدية مديرًا للمهرجان.

يتضمن حفل الافتتاح، الذي يتولى إخراجه عمرو محروس، مجموعة من الفقرات الفنية تبدا بالسلام الجمهورى ثم اسكتش التمثيلى يليه اغنية المهرجان بالاستعراضات .، تعقبها انطلاق منافسات العروض المسرحية اليومية، في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح نهاد صليحة، وفق البرنامج التالي:

الأحد 13 سبتمبر: عرض «بتول» إخراج ياسين الغمري.

الاثنين 14 سبتمبر: عرض «سيرة بني زوال» إخراج منير السيد.

الثلاثاء 15 سبتمبر: عرض «أبدو ولكني لست» إخراج حبيبة حجازي.

الأربعاء 16 سبتمبر: عرض «ستيجما» إخراج ماب جاسور.

الخميس 17 سبتمبر: عرض «الطوق» إخراج أدهم صفوت.

تتكون لجنة التحكيم من الفنانة عايدة ريا ض , المخرج حسنى صالح , الفنان محمد العرجاوى ,د. خالد متولى , المخرج هشام على .

تختتم فعاليات المهرجان مساء الجمعة 18 سبتمبر، بإقامة حفل الختام وتوزيع الجوائز على العروض والكوادر الشبابية المتميزة.

وتشهد الدورة الحالية مجموعة متنوعة من العروض والمشاركات الفنية لطلاب المعهد، إلى جانب ورش تدريبية متخصصة انطلقت خلال الشهر الماضي، بمشاركة نخبة من الفنانين والمخرجين، بما يعكس حرص أكاديمية الفنون على توفير بيئة تعليمية تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتمنح طلابها فرصًا حقيقية للتدريب واكتشاف مواهبهم وصقل أدواتهم الفنية، استعدادًا للانخراط في المجال الفني بعد التخرج.

ويؤكد المهرجان كذلك أهمية النشاط الطلابي باعتباره جزءًا أساسيًا من التجربة التعليمية داخل أكاديمية الفنون، ومنصة لاكتساب الخبرات التي يحتاجها الطالب للانتقال من مرحلة الدراسة إلى الحياة العملية، إلى جانب تعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي والانفتاح على التجارب الفنية المختلفة، مع الحفاظ على الصلة بالهوية الثقافية والتراثية المصرية.