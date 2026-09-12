قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي في مقال بصحيفة هندية: الهند شريك استراتيجي حيوي
نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام وموعد إعلان الكليات
10.4 مليار دولار.. الصين تتصدر دول البريكس المصدرة لمصر خلال 6 أشهر
مدبولي: توطين مستلزمات الصيد داخل كفر الشيخ نموذج لربط الصناعة بالمزايا الاقتصادية
بدلا من علي محمود.. إمام عاشور في تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة
وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكك الحديدية للعام الدراسي الجديد
الحرب تعمق أزمة الدواء في إيران.. نقص مئات الأصناف والأسعار تقفز 6 أضعاف
مصر للطيران توقع عقدين مع شركتين عالميتين لتعزيز شراكاتها الدولية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً.. والحوثيون لا يريدون مواجهة واشنطن
الرئيس السيسي: تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة أولوية للدول النامية
وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكة الحديد للعام الدراسي
الرئيس السيسي: مصر تدعم إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق الدورة الخامسة من مهرجان «فنون الأداء» بأكاديمية الفنون على مسرح نهاد صليحة.. غدا

مهرجان فن الأداء
مهرجان فن الأداء
أحمد إبراهيم

تنطلق غدًا الأحد، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان «فنون الأداء»، الذي ينظمه اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتستمر فعالياته حتى 18 سبتمبر الجاري، وتحمل الدورة اسم الفنان الراحل كرم مطاوع، وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون.

وتأتي إقامة المهرجان في إطار اهتمام أكاديمية الفنون بدعم طلابها، وتوفير المساحات الفنية التي تتيح لهم تحويل ما يتلقونه من معارف ودراسات أكاديمية إلى خبرات عملية حقيقية، بما يسهم في إعداد أجيال من الفنانين القادرين على خوض الحياة المهنية والتعامل مع متطلبات العمل الفني باحترافية.

كما يمثل المهرجان تجربة عملية متكاملة للطلاب، لا تقتصر على تقديم العروض، وإنما تمنحهم فرصة المشاركة في مختلف مراحل صناعة الفعاليات الفنية، من الإعداد والتنظيم والإدارة إلى التمثيل والإخراج والعناصر الفنية والإنتاجية، بما يعزز قدراتهم ويكسبهم مهارات العمل الجماعي وتحمل المسؤولية.

تفاصيل دورة فن الأداء 

تقام الدورة تحت رعاية أ.د. نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، وأ.د. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وبإشراف د. ولاء محمد، وكيل المعهد ورائد اللجنة الفنية، و  محمد الحوفي، مسؤول رعاية الشباب، فيما يتولى تنظيم المهرجان اتحاد الطلاب برئاسة الطالب عمرو محروس، والطالب محمد الزيدية مديرًا للمهرجان.

يتضمن حفل الافتتاح، الذي يتولى إخراجه عمرو محروس، مجموعة من الفقرات الفنية  تبدا بالسلام الجمهورى ثم اسكتش التمثيلى يليه  اغنية المهرجان بالاستعراضات .، تعقبها انطلاق منافسات العروض المسرحية اليومية، في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح نهاد صليحة، وفق البرنامج التالي:

الأحد 13 سبتمبر: عرض «بتول» إخراج ياسين الغمري.

الاثنين 14 سبتمبر: عرض «سيرة بني زوال» إخراج منير السيد.

الثلاثاء 15 سبتمبر: عرض «أبدو ولكني لست» إخراج حبيبة حجازي.

الأربعاء 16 سبتمبر: عرض «ستيجما» إخراج ماب جاسور.

الخميس 17 سبتمبر: عرض «الطوق» إخراج أدهم صفوت.

تتكون لجنة التحكيم من الفنانة عايدة ريا ض , المخرج حسنى صالح , الفنان محمد العرجاوى ,د. خالد متولى , المخرج هشام على .

تختتم فعاليات المهرجان مساء الجمعة 18 سبتمبر، بإقامة حفل الختام وتوزيع الجوائز على العروض والكوادر الشبابية المتميزة.

وتشهد الدورة الحالية مجموعة متنوعة من العروض والمشاركات الفنية لطلاب المعهد، إلى جانب ورش تدريبية متخصصة انطلقت خلال الشهر الماضي، بمشاركة نخبة من الفنانين والمخرجين، بما يعكس حرص أكاديمية الفنون على توفير بيئة تعليمية تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتمنح طلابها فرصًا حقيقية للتدريب واكتشاف مواهبهم وصقل أدواتهم الفنية، استعدادًا للانخراط في المجال الفني بعد التخرج.

ويؤكد المهرجان كذلك أهمية النشاط الطلابي باعتباره جزءًا أساسيًا من التجربة التعليمية داخل أكاديمية الفنون، ومنصة لاكتساب الخبرات التي يحتاجها الطالب للانتقال من مرحلة الدراسة إلى الحياة العملية، إلى جانب تعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي والانفتاح على التجارب الفنية المختلفة، مع الحفاظ على الصلة بالهوية الثقافية والتراثية المصرية.

مهرجان «فنون الأداء» أكاديمية الفنون مسرح نهاد صليحة كرم مطاوع الفنان الراحل كرم مطاوع نبيلة حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

جاريدو

جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

زيزو

صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يكشف رقمًا صادمًا لـ زيزو مع الأهلي

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

ترشيحاتنا

يارا حسام حسن

تأجيل نظر دعوى إلزام يارا حسام حسن برد الشبكة إلى 15 أكتوبر

أسرة النرجس

وصول المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع للمحكمة

المتهمين

بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بالشرقية

بالصور

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد