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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أميرة هاني تستقبل طفلتها الأولى وتكشف اسمها.. «الأميرة فريدة»

اميره هانى
اميره هانى
يمنى عبد الظاهر

استقبلت الفنانة أميرة هاني طفلتها الأولى، التي اختارت لها اسم «فريدة»، وسط أجواء مليئة بالفرحة والسعادة، في لحظة مميزة حرصت على توثيقها ومشاركتها مع جمهورها.

وشاركت أميرة هاني متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، مجموعة من الصور من داخل المستشفى، ظهرت خلالها وهي تحتفل بقدوم مولودتها، معبرة عن سعادتها بهذه الخطوة الجديدة في حياتها.

ووجهت الفنانة رسالة مؤثرة عبر منشورها، عبرت خلالها عن ترقبها لهذه اللحظة، قائلة: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، 9/9/2025 موعد كنت أنتظره.. مرحبًا بك في عالمنا يا صغيرتي، الأميرة الطفلة فريدة»


وكانت أميرة هانى قد كشفت فى وقت سابق عن الأسباب التى دفعتها للابتعاد عن الساحة الفنية لنحو 5 سنوات، موضحة أن تجربة عاطفية لم تكلل بالنجاح كانت وراء ابتعادها عن التمثيل خلال تلك الفترة.

وقالت الفنانة، خلال استضافتها فى برنامج «قعدة ستات»، إنها خاضت قصة حب قوية دفعتها إلى تحدى أسرتها والموافقة على الارتباط بالشخص الذى أحبته، إلا أنها فوجئت بعد فترة من الخطوبة بأن لديه تصورًا مختلفًا للحياة الزوجية، وهو ما شكل لها صدمة كبيرة وجعلها تتخذ قرار الانفصال.

وأشارت إلى أنها دخلت بعد ذلك فى حالة نفسية صعبة، وصلت إلى حد الاكتئاب، وكانت تقضى ساعات طويلة فى النوم، لافتة إلى أنها اكتشفت خلال تلك المرحلة ابتعاد عدد كبير من أصدقائها عنها، باستثناء عدد قليل منهم.

وأضافت أن هذه التجربة دفعتها إلى إعادة ترتيب أولوياتها وحساباتها، سواء على المستوى الشخصى أو فى علاقاتها الاجتماعية، قبل أن تبدأ تدريجيًا فى استعادة حياتها الطبيعية والتفكير مجددًا فى العودة إلى التمثيل.

وأكدت أميرة هانى أن خالتها الفنانة نبيلة عبيد كان لها دور مهم فى دعمها وتشجيعها على تجاوز هذه المرحلة، والتمسك بمستقبلها الفنى، خاصة بعدما قدمت خلال مشوارها عددًا من الأعمال الدرامية الناجحة، مؤكدة ضرورة النظر إلى ما هو قادم وعدم التوقف عند التجارب الصعبة.


https://www.instagram.com/reel/DdLiMSwCQNU/?stkn=MWszeXQ4bjF5ODN2dg==

الفنانة أميرة هاني خالتها الفنانة نبيلة عبيد الأعمال الدرامية الناجحة اعمال اميره هانى

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