قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟
خبراء: رسائل الرئيس السيسي من «دافوس» ترسخ دور مصر في دعم الاستقرار والتنمية عالمياً
بوتين يعلن استعداد روسيا لدعم مجلس السلام لغزة بمليار دولار من الأصول المجمدة
دوري أبطال أوروبا| ليفربول يتقدم على أولمبيك مارسيليا في الشوط الأول
مفتاح حل أزمات الشرق الأوسط.. خبيرة إستراتيجية: لقاء السيسي وترامب يؤكد الثقة الدولية في الدور المصري|فيديو
الهلال يعلن إصابة بونو وتحسن حالة الدوسري قبل مواجهة الفيحاء
هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم
الموافقة على مشروع حماية شواطئ الدلتا بمنحة هولندية باستخدام حلول قائمة على الطبيعة
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أميرة هاني توجه رسالة مؤثرة لنبيلة عبيد: أنتِ أمي وخالتي وسندي

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
يارا أمين

وجهت الفنانة أميرة هاني رسالة حب وامتنان  للفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، احتفالًا بعيد ميلادها، حيث عبّرت عن مكانتها الكبيرة في حياتها على المستويين الإنساني والعائلي.

ونشرت أميرة هاني صور لنبيلة عبيد من سبوعها وعلقت عليها قائلة: «كل سنة وإنتِ أحلى وأجمل وأحن أم وخالة، كل سنة وإنتِ سندي وضهري وحبيبتي ومثلي الأعلى، سنة عن سنة ببقي شبهك وببقي مبسوطة لما حدي بيقولي اني شبهك انتي وماما
وتابعت: “كل سنة وانتي صحبتي الجدعة اللي عمرها ما خذلتني، كل سنة وانتي بتديني من خبراتك في الحياة بخوف وحب و صدق و دايماً بتتمني اني ابقي سعيدة ، كل سنة و أنا فخورة انك خالتي و امي”.

وأضافت: "كل سنة وانتي
راضية عني و بتدعيلي، أنتي محفورة ف قلبي وف تاريخ الوطن العربي كله يا نجمة مصر الأولي يا بلبلتي الحلوة يا رب سنة خير و سعادة وصحة و راحة بال عليكي يامامي".
 

واختتمت: “ملحوظة: ده ف السبوع بتاعي و ماما نبيلة شيلاني”.

الفنانة نبيلة عبيد نبيلة عبيد عيد ميلاد نبيلة عبيد الفنانة أميرة هاني أميرة هاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

ترشيحاتنا

مستقبل وطن

لتعزيز آليات العمل.. «مستقبل وطن» يعقد اجتماعًا تنظيميًا مع منسقي الهيئة البرلمانية للحزب في المحافظات

محمد أبو العلا

العربي الناصري: السياسة المصرية الثابتة تحافظ على الأمن والاستقرار وتدعم مصالح الوطن العليا

الرئيس السيسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في دافوس ترسخ ثوابت مصر التاريخية في حماية الأمن والاستقرار

بالصور

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

صورة ياسمين عبد العزيز
صورة ياسمين عبد العزيز
صورة ياسمين عبد العزيز

فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

مصنعي السيارات
مصنعي السيارات
مصنعي السيارات

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد