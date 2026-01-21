أميرة هاني توجه رسالة مؤثرة لنبيلة عبيد: أنتِ أمي وخالتي وسندي

وجهت الفنانة أميرة هاني رسالة حب وامتنان للفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، احتفالًا بعيد ميلادها، حيث عبّرت عن مكانتها الكبيرة في حياتها على المستويين الإنساني والعائلي.

ونشرت أميرة هاني صور لنبيلة عبيد من سبوعها وعلقت عليها قائلة: «كل سنة وإنتِ أحلى وأجمل وأحن أم وخالة، كل سنة وإنتِ سندي وضهري وحبيبتي ومثلي الأعلى، سنة عن سنة ببقي شبهك وببقي مبسوطة لما حدي بيقولي اني شبهك انتي وماما

وتابعت: “كل سنة وانتي صحبتي الجدعة اللي عمرها ما خذلتني، كل سنة وانتي بتديني من خبراتك في الحياة بخوف وحب و صدق و دايماً بتتمني اني ابقي سعيدة ، كل سنة و أنا فخورة انك خالتي و امي”.

وأضافت: "كل سنة وانتي

راضية عني و بتدعيلي، أنتي محفورة ف قلبي وف تاريخ الوطن العربي كله يا نجمة مصر الأولي يا بلبلتي الحلوة يا رب سنة خير و سعادة وصحة و راحة بال عليكي يامامي".



واختتمت: “ملحوظة: ده ف السبوع بتاعي و ماما نبيلة شيلاني”.