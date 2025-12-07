قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

على طريقة نبيلة عبيد بفيلم الحناكيش.. جريمة ذئاب بشرية تهز حدائق القبة

تعبيرية
تعبيرية
كتب محمد عبدالله :

علي طريقة نبيلة عبيد في فيلم  الحناكيش قصة غريبة تهز منطقة حدائق القبة تصدت لها النيابة العامة، حيث  أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية الثلاثة متهمين بهتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة لمحكمة الجنايات ونرصد لكم التفاصيل الكاملة للجريمة.

أقوال الضحية المجني عليها

قالت المجني عليها إنها حال سيرها بالطريق العام أبصرت المتهمين خلال استقلالهم لدراجة آلية "توك توك - فاصطفوا بالقرب منها وأمسكوا بها عنوة، حتى تمكنوا من جذبها داخل الدراجة الآلية سالفة البيان، واتفقوا على اصطحابها إلى إحدى الوحدات السكنية وحال وصولهم لوجهتهم شرعوا في حسر ملابسها عنها وقاموا بالتناوب عدة مرات وما أن شعروا بافتضاح أمرهم، قاموا باصطحابها إلى وحدة سكنية مغايرة وتوالوا في ارتكاب الأفعال المار وصفها ، قاصدين من ذلك خطفها ومواقعتها.

أقوال مجري التحريات 
شهد بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة وارتكاب المتهمين للواقعة وقيامهم بخطف المجنى عليها بالقوة، كرها عنها إلى وحدة سكنية بدائرة القسم وأخرى وتقع بدائرة الخصوص حال شعورهم بافتضاح أمرهم، وتناوبوا في مواقعة المجني عليها كرهاً عنها و استغلال كونها من ذوى الاحتياجات الخاصة، قاصدين من ذلك خطفها و مواقعتها كرها عنها وتمكن من ضبط المتهمين وحال مواجهتهم بالواقعة أقروا ارتكابهم للواقعة على نحو ما توصلت إليه التحريات.

مفاجأة تقرير الطب الشرعي 

ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي مواقعة المجني عليها.
كما أنه ثبت إيجابية وتطابق البصمة الوراثية للحمض النووي المعثور عليه على ملابس المجنى عليها مع البصمة الوراثية للحمض النووي من عينات الدماء المأخوذة من المتهمين. 

نص أمر الإحالة 

جاء في أمر الإحالة أنه، حال كون المتهمين من الثاني الى الرابع حدثاً جاوزوا الخامسة عشر من العمر خطفوا المجنى عليها بطريقي التحايل والإكراه الواقع عليها بأن استغلوا فيها اضطراب شخصيتها غير المستقر والمهتز فعلياً وأحاطوا بها وجذبوها داخل دراجة آلية وشل مقاومتها وتمكنوا من ذلك و أتموا اقتيادها داخل وحدة سكنية و وحدة سكنية أخرى في خلال ذات الواقعة، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وبلغوا مقصدهم بإقصائها عن أعين ذويها.


واقترنت الجناية بجناية مواقعة المجني عليها المخطوفة وارتبطت بجنحة احتجازها، لأنهم في ذات المكان والزمان واقعوا المجني عليها  بغير رضاها وحسروا عنها ملابسها عنوة وتناوب كل منهم بالجثم علي جسدها كرهاً عنها مُستغلين  اضطراب شخصيتها  إشباعاً لغرائزهم،  واحتجزوا المجني عليها دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة هتك العرض، ويستعرض “ صدى البلد ” من خلال هذا التقرير عقوبة هتك العرض.

 

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

