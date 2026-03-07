حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

أعلن مقر خاتم الانبياء المركزي في إيران أن خسائر كبيرة لحقت بالقوات الأمريكية بالمنطقة في الضربات الإيرانية اليوم السبت.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران قال ان خسائر كبيرة لحقت بالقوات الأمريكية بالمنطقة في الضربات الإيرانية اليوم السبت.

وأضاف المتحدث انه وفي استمرار للهجمات الايرانية القوية على القواعد الامريكية في المنطقة قتل وجرح عدد كبير من الجنود وقادة الجيش الامريكي المعتدي ولحقت اضرار كبيرة بالبنى التحتية والمنشآت التابعة لهم، ومنها سقوط 21 قتيلا وعدد من الجرحى من كوادر الاسطول الخامس الاميركي في المنطقة، مقتل وجرح 200 عسكري اميركي في القاعدة الامريكية في الظفرة، و استهداف ناقلة نفط تعود ملكيتها لاميركا في شمال الخليج الفارسي.

من جانبها، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة "القوة القاهرة" على مبيعات النفط الخام وخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا، بسبب العدوان المستمر من جانب إيران ضد دولة الكويت.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن التخفيضات بدأت السبت، ومن المرجح أن ترتفع تدريجيا اعتمادا على مستويات التخزين، مؤكدة أن الإجراء "احترازي بحت، وسيتم مراجعته مع تطور الأوضاع"، مع بقاء احتياجات السوق المحلية متوفرة بالكامل.

ويُعد مضيق هرمز الطريق الوحيد لخروج النفط الكويتي، وقد تسبب التصعيد الإيراني في تباطؤ حركة الشحن وامتلاء صهاريج التخزين.