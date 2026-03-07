قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة
أخطأت تقدير قدرات إيران.. عراقجي يحذر ترامب من عواقب المغامرة العسكرية
english EN
أخبار العالم

تقارير عبرية: إصابة مجتبى خامنئي ونجاته من الاغتيال.. واختيار المرشد الجديد خلال 24 ساعة

فرناس حفظي

كشفت تقارير لوسائل إعلام عبرية، أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، أُصيب بجروح خلال الضربة الأولى التي نُفذت ضمن عملية عسكرية أطلق عليها اسم «زئير الأسد» صباح السبت، لكنه نجا من محاولة اغتيال استهدفته.

وحسب التقارير أسفرت الضربة عن مقتل عدد من أفراد عائلته، بينهم والده ووالدته وزوجته ونجله، في تطور يزيد من تعقيد المشهد السياسي داخل إيران مع استمرار الحرب والتصعيد الإقليمي.


وفي السياق ذاته، أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران أن الاجتماع المخصص لاختيار المرشد الأعلى الجديد لن يُعقد إلا خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، وفق ما صرّح به عضو المجلس حسين مظفري.


تأتي هذه التصريحات في تناقض مع تقديرات تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية،  إضافة إلى تقرير نشره موقع إيران إنترناشونال، أشار إلى أن المجلس قد يكون اختار بالفعل مجتبى خامنئي خليفة لوالده.


ومنذ اندلاع الحرب، لم يظهر مجتبى خامنئي علنا، كما لم يصدر عنه أي بيان رسمي، في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن احتمال استهدافه مجددًا، خاصة مع تصاعد التصريحات السياسية الدولية حول مستقبل القيادة في إيران.

معارضة ترامب


وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معارضته تولي نجل خامنئي منصب المرشد الأعلى، معتبرا أن اختياره سيُنظر إليه على أنه استمرار لنهج والده المتشدد، وقال في تصريحات لموقع أكسيوس: "ابن خامنئي غير مقبول بالنسبة لي، نريد شخصية قادرة على تحقيق الوئام والسلام في إيران"، مضيفًا أنه ينبغي أن يكون لواشنطن دور في مسار اختيار القيادة الجديدة.

شخصية قوية ونافذة


ويُعد مجتبى خامنئي الابن الثاني للمرشد الأعلى الراحل، ويُصنف ضمن التيار المحافظ المتشدد في إيران، ورغم عدم توليه أي منصب رسمي في مؤسسات الدولة، فإنه يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره شخصية  قوية و نافذة داخل دوائر الحكم، بفضل علاقاته الوثيقة مع الحرس الثوري الإيراني.


ويعمل رجل الدين متوسط الرتبة في تدريس الفقه الشيعي في الحوزة العلمية بمدينة قم، التي تُعد المركز الديني الأبرز في البلاد، وقد فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات عام 2019، معتبرة أنه يمارس نفوذًا فعليًا داخل النظام رغم غياب أي منصب رسمي له.


ورغم أن اسمه طُرح مرارا كمرشح محتمل لخلافة والده، فإن بعض التقديرات كانت تستبعد هذا السيناريو سابقا، خشية أن يُنظر إليه على أنه انتقال للسلطة من الأب إلى الابن، على غرار الأنظمة الملكية التي أطاحت بها الثورة الإسلامية الإيرانية.

مجتبى خامنئي نجل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إيران إسرائيل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

الزوجين

ماتوا في أسبوع .. حكاية زوجين بالمنوفية جمعهما الحب 40 عاما وفرقهما أيام معدودة

تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي المدفوعة مقدما| واقتصادي: توفير سيولة فورية

تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي المدفوعة مقدما| واقتصادي: توفر سيولة فورية

ضبط 3 أشخاص أضرموا النيران في معرض ألوميتال بالمحلة والنيابة العامة تحقق

هذا ما يحدث عند تناول الفول بالبيض في السحور؟

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

قلة النوم في رمضان تهدد صحتك.. كيف يؤثر السهر على الدماغ والقلب والمناعة؟

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

