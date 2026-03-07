قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة
أخطأت تقدير قدرات إيران.. عراقجي يحذر ترامب من عواقب المغامرة العسكرية
قائد الجيش اللبناني: اعتداءات إسرائيل تعرقل تنفيذ خطة الجيش
توك شو

مسؤول أوروبي سابق: المواجهة مع إيران بدأت.. وأوروبا قد تدخل الصراع لحماية مصالحها

إيران
إيران
محمد البدوي

قال باولو كاسكا، العضو السابق في البرلمان الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي قد يكون مضطرًا إلى زيادة مستوى انخراطه في المواجهة الجارية في المنطقة، مشيرًا إلى أن أشكالًا من المشاركة الأوروبية حدثت بالفعل بطرق مختلفة إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

الدفع نحو تحركات أكثر فاعلية

وأوضح كاسكا، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة البلجيكية بروكسل، أن العديد من الفاعلين الأوروبيين يسعون حاليًا إلى الدفع نحو تحركات أكثر فاعلية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من المواطنين الأوروبيين المقيمين في دول الخليج.

الهجمات الصاروخية الإيرانية

وأشار المسؤول الأوروبي السابق إلى أن الهجمات الصاروخية الإيرانية التي طالت المنطقة أثارت مخاوف متزايدة في أوروبا، خصوصًا مع احتمال تعرض مواطنين أوروبيين للخطر في حال اتساع نطاق المواجهة.

وأضاف أنه يفضل وصف ما يحدث بأنه «معركة» أكثر منه حربًا شاملة، معتبرًا أن جذور الأزمة تعود إلى السياسات التي انتهجها النظام في إيران على مدى عقود.

وأوضح «كاسكا» أن المشكلة الأساسية، من وجهة نظر المجتمع الدولي، تتمثل في تمكن إيران خلال السنوات الماضية من بناء ترسانة كبيرة من الصواريخ، إضافة إلى اقترابها من امتلاك قدرات نووية.

وأشار إلى أن هذه التطورات تمثل مصدر قلق ليس فقط بالنسبة إلى إسرائيل، بل أيضًا للمجتمع الدولي بأكمله، وهو ما يفسر حالة التصعيد التي يشهدها المشهد الإقليمي في الوقت الحالي.

بدائل سياسية أو ديمقراطية

وأكد أن استمرار هذه السياسات دون وجود بدائل سياسية أو ديمقراطية داخل إيران ساهم في تعقيد الأزمة، ما يجعل المجتمع الدولي أمام تحدٍ كبير في التعامل مع التطورات الجارية في المنطقة.

إيران الاحتلال جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

إسعاف

مصرع طفلين خلال اصطدام سيارة ربع نقل بعمود إنارة في أسيوط

مسلم وزوجته

غدا.. محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة

ارشيفيه

إصابة 4 أشخاص إثر إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي المنصورة - جمصة

بالصور

هذا ما يحدث عند تناول الفول بالبيض في السحور؟

فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
فوائد تناول الفول بالبيض في السحور

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر

قلة النوم في رمضان تهدد صحتك.. كيف يؤثر السهر على الدماغ والقلب والمناعة؟

تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي
تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي
تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

