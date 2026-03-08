من تركيا إلى أصدقائنا الإيرانيين: نتفهم خروج صاروخ عن مساره.. ويجب ألا تغامروا مجددا

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إيران من تكرار حوادث سقوط الصواريخ داخل الأراضي التركية، وذلك عقب سقوط صاروخ على الأراضي التركية في حادث أثار قلق أنقرة.

وقال فيدان إن بلاده أبلغت الجانب الإيراني موقفها بوضوح، مؤكداً أن تركيا يمكنها تفهم وقوع خطأ إذا كان الصاروخ قد خرج عن مساره بشكل غير مقصود، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأضاف الوزير التركي موجهاً رسالة مباشرة إلى طهران: إن أنقرة نصحت "أصدقاءها الإيرانيين" بضرورة تجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى مثل هذه الوقائع، مؤكداً أنه لا ينبغي لأي جهة في إيران الإقدام على مغامرات قد تتسبب في تهديد أمن تركيا أو تعريض أراضيها للخطر.