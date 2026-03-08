قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جولة مسائية لمحافظ الجيزة لمتابعة حالة النظافة والتصدي للإشغالات باللبيني والهرم.. صور

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود الأجهزة التنفيذية من خلال جولة ميدانية مسائية شملت مناطق اللبيني والمريوطية وفيصل ومحور عمرو بن العاص وطريق علي بن ابي طالب وناهيا بنطاق أحياء بولاق الدكرور والعجوزة والهرم، وذلك للوقوف على مستوى تواجد فرق العمل خلال الفترات الليلية والتأكد من التعامل الفوري مع أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام، إلى جانب متابعة حالة النظافة العامة.

وخلال الجولة، كلف المحافظ رئيس حي الهرم بالتصدي الحازم لإشغالات المقاهي والكافيهات بشارع اللبيني والمناطق المحيطة بفيصل والمريوطية، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام.
وتنفيذًا لتكليفات المحافظ تم تنظيم حملة مكبرة أسفرت عن رفع 130 حالة إشغال طريق، بالإضافة إلى إزالة 25 وتدًا حديديًا كانت تستخدم لحجز أماكن انتظار السيارات بالمخالفة.

كما أبدى محافظ الجيزة عددًا من الملاحظات بشأن مستوى النظافة في بعض القطاعات بالهرم وبولاق الدكرور، مشددًا على هيئة النظافة والتجميل بضرورة تكثيف الجهود ورفع كفاءة منظومة النظافة، خاصة خلال الفترات المسائية.

وخلال جولته رصد المحافظ وجود أعمال فرز عشوائي للمخلفات بشارع اللبيني موجّهًا رئيس حي الهرم بسرعة التعامل الحازم مع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرارها، حفاظًا على المظهر الحضاري للمنطقة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات واشغالات

