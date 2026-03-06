قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
موعد صلاة التهجد وكيفية أدائها في رمضان.. الأزهر يوضح
مصرع شخصين وإصابة 14 في تصادم سيارتي نقل بصحراوي الأقصر
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة بإيران
المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.. وحافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالدقهلية
برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع
هزة أرضية بقوة 4.73 ريختر على بعد 395 کیلومتر شمال رشيد
سقوط مستريح أسيوط نصب على المواطنين بفخ العملات المشفرة والمراهنات
الدولار يتجاوز الـ50 جنيه في البنوك المصرية.. تعرف على أحدث الأسعار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يناقش الموقف العام لسوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر وخطط تطويره

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الموقف العام لـسوق الجملة للخضروات والفاكهة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر خلال اجتماع موسع مع مجلس الإدارة إلى جانب استعراض المقترح المقرر تنفيذه لتطوير السوق ورفع كفاءته وذلك في إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للتجار والمترددين، فضلًا عن استكمال أعمال ترفيق المنطقة الجنوبية والتوسعات المستقبلية.

وأوضح المحافظ أن السوق مقام على مساحة تُقدر بنحو 135 فدانًا، ويضم مباني إدارية وخدمية، وعنابر وشوادر لبيع الخضروات والفاكهة والموز، إلى جانب منافذ للبيع بالتجزئة بأسعار الجملة، فضلًا عن المسطحات الخضراء. ويحتوي السوق على 895 وحدة بيعية وخدمية، بما يجعله أحد أهم المنافذ الرئيسية والاستراتيجية لتداول السلع الغذائية على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن سوق الجملة يمثل ركيزة أساسية في منظومة تداول السلع نظرًا لدوره المحوري في تحقيق التوازن السعري وتوفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة وجودة عالية  مؤكدًا أن مخطط التطوير يأتي في إطار رؤية المحافظة لتهيئة بيئة عمل منظمة وآمنة للتجار، وتطبيق أعلى معايير التنظيم والسلامة داخل السوق.

وخلال الاجتماع تم مناقشة أعمال التطوير المقترح تنفيذها بالمنطقة الجنوبية والتي تضم 232 وحدة بيعية على مساحة 18 ألف متر مربع، مع تدعيمها بكافة المرافق والخدمات اللازمة، بالإضافة إلى استعراض خطة التوسعات المستقبلية على مساحة 15 ألف متر مربع.

ووجّه المحافظ بحسن الاستغلال الأمثل للأصول والإمكانات المتاحة والمساحات الفضاء داخل السوق، بما يسهم في تنمية الموارد المالية للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما ناقش موقف المديونيات المتعلقة بسوق الجملة وسبل التعامل معها بما يحقق الصالح العام ويضمن انتظام العمل داخل السوق.

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترامب يستدعي رجال الدين للدعاء له

بسبب حرب إيران.. ترامب يستدعي رجال الدين للبيت الأبيض للدعاء له

ميسي

خلال استقبال فريق إنتر ميامي.. ترامب يشيد بميسي ويتحدث عن الأهلي المصري| ماذا قال؟

ابو تريكة و جمال حمزة

مين الأحرف... خالد الغندور يطرح سؤالا هاما للجماهير

تريزيجيه

قبل مواجهة الزمالك والاتحاد.. نجم الأهلي يتصدر ترتيب هدافي الدوري

خالد طلعت

تعليق ساخر من خالد طلعت على لقاء الزمالك والاتحاد السكندري

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

