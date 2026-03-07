محافظ الجيزة: تطوير ورصف 17 شارعًا بحي العجوزة ضمن الخطة الاستثمارية

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة رفع كفاءة وتطوير ورصف 17 شارعًا بحي العجوزة وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وذلك في ضوء سعي المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة التنقل.

وشملت الأعمال شارع محمود بدر الدين ومتفرعاته والتي تضم شوارع: سينا، عبد الباسط الغزولي، الشوارع أرقام 4 و5 و6 و7 و8، إلى جانب شوارع أحمد سميح، رجاء عبد الرسول، علي عبد الحليم، عوض عامر، أحمد يحيى، بالإضافة إلى شارع البنك المركزي، وشارع المناجم المتفرع من 26 يوليو حتى التل الأبيض، وشارع الحسن المتفرع من شارع إسراء المعلمين حتى عبد العزيز جاويش، وشارع اليمن بدءًا من شارع السودان حتى شارع لبنان، وشارع تامر تحسين المتفرع من 26 يوليو.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المحاور المرورية بمختلف الأحياء والمراكز بما يحقق الانضباط المروري ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

ومن جانبه أوضح طه عبد الصادق رئيس حي العجوزة أن أعمال التطوير شملت رصف بالانترلوك للشوارع ورفع كفاءة منظومة الإنارة وصيانة الأعمدة، وإصلاح الكشافات المعطلة، بما يسهم في تحسين مستوى القطاعات الخدمية.