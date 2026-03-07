بمدة محددة للصلاة.. الكويت تعيد التراويح والقيام للمساجد

أعلنت الجهات المختصة في الكويت السماح مجدداً بإقامة صلاتي التراويح والقيام في جميع مساجد البلاد، ابتداءً من مساء اليوم، بعد فترة تعليق مؤقتة فرضتها الظروف الأمنية الأخيرة.

ووفق تعميم رسمي وجه إلى أئمة المساجد، تقرر تنظيم أداء الصلوات بمدة زمنية محددة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المصلين وضمان انسيابية الحركة داخل المساجد خلال هذه المرحلة.

وبحسب التعليمات الجديدة، تقام صلاة التراويح مباشرة بعد صلاة العشاء على ألا تتجاوز مدتها 20 دقيقة، فيما تقام صلاة القيام لمدة 30 دقيقة فقط، على أن تبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وتنتهي عند الساعة 12:30.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت قد قررت في وقت سابق تعليق إقامة صلاة التراويح في المساجد بشكل مؤقت، عقب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت البلاد، قبل أن تعلن الآن استئنافها وفق الضوابط الزمنية الجديدة.