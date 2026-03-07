اعتماد الأحوزة العمرانية لـ9 عزب بالمحلة وقطور وبسيون وطنطا وكفر الزيات والسنطة

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الأحوزة العمرانية لعدد 9 عزب بنطاق مراكز المحلة الكبرى وقطور وبسيون وطنطا وكفر الزيات والسنطة، تمهيدًا لتوقيعها على الطبيعة وبدء العمل بها، في إطار جهود المحافظة لتنظيم النمو العمراني والاستجابة لمطالب الأهالي.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن اعتماد هذه الأحوزة يسهم في إنهاء مشكلة استمرت لسنوات ببعض العزب، حيث يتيح ذلك للأهالي إمكانية إنهاء إجراءات التراخيص بشكل قانوني ومنظم، بما يحقق الاستقرار العمراني ويحفظ حقوق المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف المحافظ أن اعتماد الأحوزة جاء بعد التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تنظيم الامتداد العمراني داخل الحدود المعتمدة، بما يساعد على الحد من ظاهرة البناء المخالف والعشوائي، وفي الوقت ذاته الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

ردع مخالفين

وشدد محافظ الغربية على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الأحوزة العمرانية على الطبيعة، تمهيدًا لبدء العمل بها وفق الضوابط المعتمدة، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين.