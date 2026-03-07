قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر .. مع دخول النصف الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 2026 الموافق 1447 هجريًا، يزداد اهتمام المسلمين بالبحث عن جدول الليالي الوترية في رمضان 2026، باعتبارها من أعظم الليالي في الشهر الفضيل والتي يتحرى فيها المسلمون ليلة القدر، الليلة التي وصفها القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر، ولذلك يحرص الكثيرون على معرفة مواعيد هذه الليالي بدقة من أجل اغتنامها بالصلاة وقيام الليل والذكر وتلاوة القرآن والدعاء.

وتشهد محركات البحث خلال هذه الأيام ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات البحث عن مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026، حيث يسعى المسلمون إلى الاستعداد لهذه الليالي المباركة بالاجتهاد في الطاعات والعبادات، لما لها من فضل عظيم ومكانة خاصة في قلوب المسلمين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

واقرأ أيضًا:

ماذا تفعل الحائض فى ليلة القدر؟

جدول الليالي الوترية في رمضان 2026

تبدأ الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي الليالي التي يحرص المسلمون على إحيائها بالعبادة، إذ يعتقد كثير من العلماء أن ليلة القدر تكون في إحدى هذه الليالي الوترية، ولذلك يزداد الإقبال على المساجد والعبادات خلال هذه الفترة من الشهر الفضيل.

وجاء جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 على النحو الآتي:

ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب يوم الثلاثاء 10-03-2026م وتنتهي بفجر الأربعاء 11-03-2026م

ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب يوم الخميس 12-03-2026م وتنتهي بفجر الجمعة 13-03-2026م

ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 14-03-2026م وتنتهي بفجر الأحد 15-03-2026م

ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب يوم الاثنين 16-03-2026م وتنتهي بفجر الثلاثاء 17-03-2026م

ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 18-03-2026م وتنتهي بفجر الخميس 19-03-2026م

ويحرص المسلمون خلال هذه الليالي المباركة على أداء صلاة التهجد وقيام الليل والإكثار من الدعاء والاستغفار، إلى جانب قراءة القرآن الكريم والصدقات وأعمال البر المختلفة، أملا في إدراك ليلة القدر التي تعد من أعظم الليالي في العام كله.

فضل ليلة القدر 25 رمضان

عدد أيام شهر رمضان 2026

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن عدد أيام شهر رمضان لعام 2026 سيكون 29 يومًا، حيث يكون آخر أيام الشهر الكريم يوم الخميس 19 مارس الموافق 29 رمضان، وفق الحسابات الفلكية.

وأوضح المعهد أن هذا اليوم سيكون الأطول من حيث عدد ساعات الصيام خلال الشهر، إذ تصل مدة الصوم فيه إلى 13 ساعة و52 دقيقة، وهو ما يجعله من أطول أيام الصيام خلال شهر رمضان هذا العام.

ويعتمد تحديد بداية ونهاية شهر رمضان بشكل رسمي على الرؤية الشرعية للهلال، إلا أن الحسابات الفلكية تقدم مؤشرات علمية دقيقة حول مواعيد ميلاد الهلال وبقائه في السماء بعد غروب الشمس.

علامات ليلة القدر

موعد رؤية هلال شهر شوال 1447

وفيما يتعلق برؤية هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًا، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية للهلال.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يبقى في سماء القاهرة لمدة 35 دقيقة بعد الغروب في اليوم نفسه.

أما في باقي محافظات جمهورية مصر العربية، فيبقى الهلال الجديد في السماء لفترات زمنية تتراوح بين 30 و37 دقيقة بعد غروب الشمس، وهو ما يتيح إمكانية رؤيته وفق المعايير الفلكية المتبعة.

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، تشير الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد يبقى بعد غروب شمس يوم الرؤية لفترات تتراوح بين 11 و42 دقيقة، وهو ما يعزز إمكانية رؤية الهلال في عدد من الدول.

وبناء على هذه الحسابات الفلكية، تكون غرة شهر شوال لعام 1447 هجريًا فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك الذي ينتظره المسلمون بعد إتمام صيام شهر رمضان المبارك.

هل المطر من علامات ليلة القدر؟

أهمية الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

تمثل الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله تعالى، حيث يحرص الكثيرون على الاعتكاف في المساجد أو إحياء الليل بالصلاة والذكر والدعاء.

كما تشهد هذه الليالي أجواء روحانية مميزة في المساجد، إذ يزداد الإقبال على صلاة التراويح والتهجد وقراءة القرآن، ويحرص المسلمون على تحري ليلة القدر التي تعد من أعظم الليالي في الإسلام لما تحمله من فضل كبير وأجر عظيم.

ولهذا السبب يحرص المسلمون في مختلف الدول على متابعة جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 بدقة، من أجل الاستعداد لهذه الليالي المباركة واغتنامها في الطاعات والأعمال الصالحة التي تعود عليهم بالثواب والبركة.

الليالي الوترية الليالي الوترية في رمضان جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 موعد ليلة القدر 2026 الليالي الوترية في رمضان 1447 متى تبدأ الليالي الوترية 2026 موعد ليلة 27 رمضان 2026 العشر الأواخر من رمضان 2026 موعد عيد الفطر 2026 فلكيا عدد أيام رمضان 2026 موعد رؤية هلال شوال 1447 موعد عيد الفطر في مصر 2026

