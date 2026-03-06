قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تلوح بالانسحاب من مونديال 2026.. ماذا يحدث في مجموعة مصر؟
بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف نستفيد من ليلة القدر؟.. نصائح أحمد فرحات للصائمين في رمضان| فيديو

أحمد عصام فرحات
أحمد عصام فرحات
البهى عمرو

أكد الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، فضل شهر رمضان وعظم مكانته في الإسلام، مشددًا على أهمية اغتنام أجر الصيام والعمل الصالح فيه.

وأضاف أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن الله سبحانه وتعالى يختار من خلقه ما يشاء، وكذلك يختار الأماكن والأزمنة، موضحًا أن أول بيت وُضع للناس هو البيت الحرام بمكة المكرمة، وأنه خير هدى للعالمين، ومبينًا أن شهر رمضان اختصه الله بالصيام ونزول القرآن فيه، كما اختار ليلة القدر لتكون أفضل الليالي، مضاعفًا فيها الأجر لمن قامها إيمانًا واحتسابًا.

وأشار فرحات إلى أن الله جعل للصائمين بابًا خاصًا في الجنة يسمى «باب الريان»، وفتح لهم أبواب الجنة في الشهر الكريم، وأغلق أبواب النار، وقيد الشياطين، مؤكدًا أن العمل في رمضان مضاعف الأجر، وأن من يصوم شهر رمضان ويصوم ستة أيام من شوال كأنه صام السنة كلها.

وتابع: من السنة النبوية تأخير السحور والإفطار على تمر أو ماء، والدعاء عند الإفطار، والتحلي بالأخلاق الحسنة، مشيرًا إلى أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل جنة تحمي الصائم وتظهر أجمل ما فيه من خلق، وأن الرد على من يسيء أو يشتم بالصيام والصبر هو من صيانة العبادة.

ولفت إلى أن الصيام مع الإيمان والاحتساب يضاعف الأجر، ويجعله وسيلة للتقرب إلى الله، مشددًا على أن المسلم يجب أن يحافظ على جوهر الصيام بالتقوى وحسن الخلق طوال الشهر الكريم.  

أحمد فرحات مسجد السيدة زينب أحمد عصام فرحات ليلة القدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

الاهلي

تعليق قوي من الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

احذر 3 أفعال

الخسارة نصيبك.. خطيب المسجد النبوي يحذر من 3 أفعال في ما بقي من رمضان

المحروم من فرط فيها

خطيب المسجد الحرام: من صدق إيمان العبد وعلامات اغتنام الليلة المباركة

خطيب المسجد الحرام

الموفق من كان مشمرا.. خطيب المسجد الحرام: تفطنوا لشهركم فقد مضى أكثره

بالصور

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

فاجن جولف 9
فاجن جولف 9
فاجن جولف 9

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد