كيف نستفيد من ليلة القدر؟.. نصائح أحمد فرحات للصائمين في رمضان| فيديو

أكد الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، فضل شهر رمضان وعظم مكانته في الإسلام، مشددًا على أهمية اغتنام أجر الصيام والعمل الصالح فيه.

وأضاف أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن الله سبحانه وتعالى يختار من خلقه ما يشاء، وكذلك يختار الأماكن والأزمنة، موضحًا أن أول بيت وُضع للناس هو البيت الحرام بمكة المكرمة، وأنه خير هدى للعالمين، ومبينًا أن شهر رمضان اختصه الله بالصيام ونزول القرآن فيه، كما اختار ليلة القدر لتكون أفضل الليالي، مضاعفًا فيها الأجر لمن قامها إيمانًا واحتسابًا.

وأشار فرحات إلى أن الله جعل للصائمين بابًا خاصًا في الجنة يسمى «باب الريان»، وفتح لهم أبواب الجنة في الشهر الكريم، وأغلق أبواب النار، وقيد الشياطين، مؤكدًا أن العمل في رمضان مضاعف الأجر، وأن من يصوم شهر رمضان ويصوم ستة أيام من شوال كأنه صام السنة كلها.

وتابع: من السنة النبوية تأخير السحور والإفطار على تمر أو ماء، والدعاء عند الإفطار، والتحلي بالأخلاق الحسنة، مشيرًا إلى أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل جنة تحمي الصائم وتظهر أجمل ما فيه من خلق، وأن الرد على من يسيء أو يشتم بالصيام والصبر هو من صيانة العبادة.

ولفت إلى أن الصيام مع الإيمان والاحتساب يضاعف الأجر، ويجعله وسيلة للتقرب إلى الله، مشددًا على أن المسلم يجب أن يحافظ على جوهر الصيام بالتقوى وحسن الخلق طوال الشهر الكريم.