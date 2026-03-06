مصطفى بكري: الوطنية بالحفاظ على الدولة وليست بالصوت العالي

انتقد الإعلامي مصطفى بكري ما وصفه بمحاولات البعض استغلال القضايا الوطنية لتحقيق شهرة أو تصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

استقرار الدولة أولوية

وأكد، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الوطنية الحقيقية لا تقاس بارتفاع الصوت أو إطلاق الشعارات؛ بل بالحرص على استقرار الدولة، والعمل من أجل مصلحة الوطن.

وأشار مصطفى بكري إلى أن مصر اتخذت موقفًا واضحًا برفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تتحمل مسؤولية كبيرة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وأن موقفها الثابت جعلها تقف في مواجهة العديد من المخططات الإقليمية.