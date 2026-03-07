علامات ليلة القدر ومواعيد الليالي الوترية في شهر رمضان 2026

يزداد اهتمام المسلمين بالبحث عن علامات ليلة القدر ومواعيد الليالي الوترية في رمضان مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان ، لما لهذه الليلة المباركة من فضل عظيم، فهي الليلة التي وصفها الله تعالى بأنها خير من ألف شهر؛ لذلك يحرص المسلمون على تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من الشهر الكريم.

ويكثر البحث خلال هذه الأيام عن علامات ليلة القدر الصحيحة كما وردت في السنة النبوية، وكذلك عن موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، وفي السطور التالية نستعرض أهم علامات ليلة القدر ومواعيد الليالي الوترية في رمضان وأفضل الأعمال المستحبة في هذه الليالي المباركة.

مواعيد الليالي الوترية في شهر رمضان 2026

تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026 مع غروب شمس يوم الإثنين المقبل 9 مارس ، وتستمر حتى نهاية الشهر المبارك.

ويبدأ دخول العشر الأواخر من رمضان فعلياً من مغرب يوم 20 رمضان، أي أن أولى لياليها هي ليلة 21 رمضان، لذلك يحرص المسلمون على بدء الاجتهاد في العبادة والطاعة مع أذان المغرب إيذاناً بدخول هذه الأيام المباركة.

والمقصود مواعيد الليالي الوترية في شهر رمضان 2026 هي ليلة 21 و23 و25 و27 و29 من رمضان .

ما هي علامات ليلة القدر في رمضان ؟

بعد معرفة مواعيد الليالي الوترية في شهر رمضان 2026 فإن عددا كبيرا من الناس يبحث عن علامات ليلة القدر، وفي الحقيقة ليست هناك علامة واضحة ولكن عددا من العلماء قد حدد بعض الأمارات ومنها:

اعتدال الجوّ فيها؛ فلا يُوصف بالحرارة، أو البرودة؛ حيث رُوِي عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: «ليلةُ القدْرِ ليلةٌ سمِحَةٌ، طَلِقَةٌ، لا حارَّةٌ ولا بارِدَةٌ، تُصبِحُ الشمسُ صبيحتَها ضَعيفةً حمْراءَ».

طلوع الشمس دون شعاع في صباح اليوم التالي لها؛ فقد ورد عن أبيّ بن كعب -رضي الله عنه-: «وآيةُ ذلك أنْ تَطلُعَ الشَّمسُ في صَبيحَتِها مِثلَ الطَّسْتِ، لا شُعاعَ لها، حتى تَرتفِعَ».

ثبت في علامات ليلة القدر النقاء والصفاء في ليلتها؛ فقد رُوي في أثرٍ غريبٍ عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: «أمارَةَ ليلةِ القدْرِ أنها صافيةٌ بَلِجَةٌ كأن فيها قمرًا ساطعًا ساكنةٌ ساجيةٌ لا بردَ فيها ولا حرَّ ولا يحِلُّ لكوكبٍ يُرمى به فيها حتى تُصبِحَ، وإن أمارتَها أنَّ الشمسَ صبيحتَها تخرُجُ مستويةً ليس لها شُعاعٌ مثلَ القمرِ ليلةَ البدرِ ولا يحِلُّ للشيطانِ أن يخرُجَ معَها يومَئذٍ».

يشعر الشخص فى ليلة القدر بإقبال على الله عز وجل في هذه الليلة.

لماذا أخفى الله موعد ليلة القدر ؟

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال ان شهر رمضان كله خير وبركة، ولكن الله عز وجل جعل في آخره عشرة أيام فيه أعظم ليلة، وهي ليلة القدر، التي تُعدّ أعظم بركة ورحمة للأمة الإسلامية.

وأوضح "فخر" خلال تصريحات سابقة، أن كثيرًا من الناس يتمنون معرفة موعد ليلة القدر بدقة، لكن الله سبحانه وتعالى أخفاها لحكمة عظيمة، وهي دفع المسلمين للاجتهاد في العبادة طوال العشر الأواخر من رمضان، بل وحتى في الشهر كله، وفقًا لبعض آراء الفقهاء.

وكشف عن أن هذا الإبهام يدفع المؤمن إلى الاجتهاد في العبادات والذكر والصلاة طوال العشر الأواخر، مما يضاعف الأجر والثواب، وبدلاً من تحصيل ثواب ليلة واحدة، يُكتب له أجر عشر ليالٍ مليئة بالطاعات.

ونوه أن العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تشهد تنافسًا بين المسلمين في أعمال الخير، مثل الصدقات،والاجتهاد في العبادة، وصلة الأرحام، وإخراج الزكاة، وهو ما يجعل هذه الأيام محطة روحانية عظيمة قبل وداع رمضان.

وعلى كل من قصر فيما مضى من رمضان أن ينتبه فى الليالى القادمة ويتقرب الى الله بالصوم والصلاة والصدقة وقيام الليل والاستغفار والصلاة على النبي والدعاء والاستغفار لعله يدرك ليلة القدر أو يصادف دعائه ساعة إجابة ويتغير حاله لأحسن حال.