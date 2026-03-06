مصطفى بكري: التلاعب بالأسعار خط أحمر .. واستغلال معاناة الناس جريمة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن استغلال الظروف الاقتصادية والتلاعب بأسعار السلع يمثل جريمة في حق المواطنين، مشددًا على ضرورة التصدي الحاسم لهذه الممارسات.

محاسبة كل من يثبت تورطه في رفع الأسعار

أوضح خلال برنامجه أسرار المذاع على قناة صدي البلد أن المواطن المصري يواجه أعباء اقتصادية كبيرة، ولا يمكن السماح للبعض بتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معاناة الناس، مطالبًا بمحاسبة كل من يثبت تورطه في رفع الأسعار أو احتكار السلع.

أكد مصطفى بكري أن استقرار مصر وأمنها يعودان إلى قوة مؤسساتها الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية، إلى جانب وعي الشعب المصري ووقوفه خلف دولته.

وأضاف أن مصر نجحت في تجاوز العديد من التحديات بفضل تماسك جبهتها الداخلية وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.