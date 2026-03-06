المقارنة غير عادلة | محمد غنيم: السقا تاريخ 25 سنة.. والعوضي 3 أيام

كشف الفنان الدكتور محمد غنيم عن رأيه في النجمين أحمد السقا وأحمد العوضي، مؤكدًا أن لكل منهما بصمته المميزة في الوسط الفني.



وأشار غنيم خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن أحمد السقا ترك بصمة قوية وراسخة على مدار 25 سنة من العمل الفني، موضحًا أن مساهماته وأدواره جعلته علامة بارزة لا تُقارن بسهولة بأي فنان آخر، في المقابل، تحدث عن أحمد العوضي باعتباره فنانًا صاعدًا وموهوبًا ولكن تاريخه 3 أيام فقط، لكنه شدد على أن المقارنة بين الجيلين غير عادلة، مشيرًا إلى احترامه لكليهما ولمسيرتهما الفنية المختلفة.



وأوضح غنيم أن تقييم النجوم ليس مسألة منافسة، وإنما الاعتراف بالمجهود والبصمة الفنية لكل منهم على حدة، مؤكدًا أن الساحة الفنية تحتاج دائمًا إلى التنوع بين الأجيال لضمان استمرار الإبداع والجودة.



