الفنان محمد غنيم: تجربتي في الهروب كانت نقطة انطلاق لمشواري الفني

كشف الفنان الدكتور محمد غنيم عن تفاصيل دوره في مسلسل «الهروب»، مؤكدًا أن شخصية رئيس جهاز أمن الدولة منحت موهبته الفنية فرصة لإظهار جانب مختلف لم يُعرف عنه سابقًا.

وأوضح غنيم خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدور كان مكثفًا وشمل نحو 30 حلقة، مما أتاح له تقديم شخصية قوية، تحمل صرامة السلطة ومسؤولياتها، لكنه حاول أيضًا إظهار الجانب الإنساني للوظيفة والصراعات الداخلية للشخصية.

وأشار إلى أن العمل في «الهروب» شكل تجربة تعليمية مهمة له في عالم الدراما التلفزيونية، حيث تعلم كيفية التعامل مع مشاهد مكثفة ومتغيرة، والتوازن بين الأدوار الرسمية والإنسانية داخل القصة.

وأكد غنيم أن هذا الدور كان نقطة انطلاق مهمة في مسيرته الفنية، مهدت الطريق لاحقًا لمشاركته في أعمال جماهيرية أكبر مثل مسلسل «الأسطورة»، مؤكدًا أن التفاعل الجماهيري مع الشخصية كان قويًا وأسهم في تعزيز مكانته على الشاشة.