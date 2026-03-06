قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معتمد جمال يشيد بجماهير الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري
حريق ضخم بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين بالعراق
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أرقام صادمة.. تدمير وتضرر 43 سفينة إيرانية واستهداف 3000 موقع

سفينة إيرانية
سفينة إيرانية
قسم الخارجي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عن تضرر وتدمير 43 سفينة إيرانية، واستهداف أكثر من 3000 هدف منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، أن إيران أطلقت سبع طائرات مسيرة هجومية على حي سكني في البحرين ليلة الجمعة.

وكتب كوبر: "هذا أمر غير مقبول ولن يمر دون رد". 

ووفقًا للقيادة المركزية، هاجمت إيران "12 دولة مختلفة، وتواصل استهداف المدنيين عمدًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأعلن الجيش الإيراني، اليوم الجمعة أنه لم يغلق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، مؤكداً عدم رغبة بلاده في الدخول بالحرب الأمريكية الإسرائيلية.

وأشار الجيش الإيراني إلى أننا "لم نغلق مضيق هرمز لكنه أصبح غير آمن جراء الاستفزازات الأمريكية"، مضيفا "دخلنا حرباً لم نكن نرغب بها، وكنا قد حذرنا من العدو إذا أخطأ في حساباته، فسيتكبد خسائر فادحة".

وفي سياق آخر، نشر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، يوم الجمعة مقطع فيديو يظهر إسقاط طائرة أمريكية مقاتلة جنوب غرب إيران في إطار الحرب الدائرة منذ السبت الماضي.

سفينة إيرانية القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الضربات الأمريكية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

النادي الأهلي

فرصة أخيرة.. توروب يظهر العين الحمرا لمهاجم الأهلي السوبر

إسلام فتحي

إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

النائبة أمل عصفور

برلمانية: رسائل الرئيس بإفطار الأكاديمية العسكرية خارطة طريق للحفاظ على الأمن والاستقرار

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الجيل: كلمة الرئيس السيسي ترسخ ثوابت الدولة في إدارة الأزمات وتعزيز الاستقرار الإقليمي

سيارات المعاقين

عشر سنوات سجنا .. مشروع قانون يغلظ العقوبات على تزوير بطاقات إثبات الإعاقة واستغلالها

بالصور

برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026 .. لا تبالغ في التفكير

برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تؤجل قراراتك المهمة

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد