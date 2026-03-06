أرقام صادمة.. تدمير وتضرر 43 سفينة إيرانية واستهداف 3000 موقع

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عن تضرر وتدمير 43 سفينة إيرانية، واستهداف أكثر من 3000 هدف منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، أن إيران أطلقت سبع طائرات مسيرة هجومية على حي سكني في البحرين ليلة الجمعة.

وكتب كوبر: "هذا أمر غير مقبول ولن يمر دون رد".

ووفقًا للقيادة المركزية، هاجمت إيران "12 دولة مختلفة، وتواصل استهداف المدنيين عمدًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأعلن الجيش الإيراني، اليوم الجمعة أنه لم يغلق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، مؤكداً عدم رغبة بلاده في الدخول بالحرب الأمريكية الإسرائيلية.

وأشار الجيش الإيراني إلى أننا "لم نغلق مضيق هرمز لكنه أصبح غير آمن جراء الاستفزازات الأمريكية"، مضيفا "دخلنا حرباً لم نكن نرغب بها، وكنا قد حذرنا من العدو إذا أخطأ في حساباته، فسيتكبد خسائر فادحة".

وفي سياق آخر، نشر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، يوم الجمعة مقطع فيديو يظهر إسقاط طائرة أمريكية مقاتلة جنوب غرب إيران في إطار الحرب الدائرة منذ السبت الماضي.