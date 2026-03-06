قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
المقارنة غير عادلة | محمد غنيم: السقا تاريخ 25 سنة.. والعوضي 3 أيام
بعد ضجة الدعم الروسي لإيران.. بوتين يجري أول اتصال مع بزشكيان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سحور 17 رمضان .. طريقة عمل سلاطة جبنة قريش لذيذة وصحية

طريقة عمل سلاطة الجبنة القريش
طريقة عمل سلاطة الجبنة القريش
آية التيجي

مع حلول اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، يبحث الكثير من الصائمين عن وجبات سحور خفيفة وصحية وتمنح سلطة الجبنة القريش الشعور بالشبع والطاقة طوال ساعات الصيام. 

وقدم الشيف الشربيني سلاطة الجبنة القريش وتعتبر من الأكلات المثالية للسحور، لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والعناصر الغذائية المفيدة للجسم.

طريقة عمل سلاطة الجبنة القريش 

طريقة عمل سلاطة الجبنة القريش 

مكونات سلاطة الجبنة القريش:
جبنة قريش طازجة قليلة الملح
ملعقة من زيت الزيتون البكر
طماطم مقطعة
خيار مقطع
فلفل أخضر أو فلفل ألوان
بقدونس أو نعناع مفروم
رشة كمون (اختياري)
ملعقة جبنة برميلي (اختياري لتعزيز النكهة)

طريقة عمل سلطة الجبنة القريش 

طريقة تحضير سلاطة الجبنة القريش للسحور:

ـ في بولة عميقة، توضع الجبنة القريش ويتم هرسها جيدًا باستخدام الشوكة حتى تصبح ناعمة.

ـ يضاف زيت الزيتون مع رشة الكمون، ويمكن إضافة ملعقة من الجبنة البرميلي لتعزيز الطعم وإضفاء نكهة مميزة.

ـ تضاف الخضروات المقطعة مثل الطماطم والخيار والفلفل الألوان، مع البقدونس أو النعناع المفروم.

ـ تُخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس، ويمكن وضعها في الكبة للحصول على قوام كريمي ناعم.

ـ تقدم السلاطة باردة بجانب الخبز البلدي لتكون وجبة سحور صحية ومشبعة.

طريقة عمل سلطة الجبنة القريش 

وتتميز سلاطة الجبنة القريش بأنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول خلال الصيام، كما توفر للجسم عناصر غذائية مهمة تدعم النشاط والطاقة طوال اليوم.

سحور 17 رمضان سلطة الجبنة القريش طريقة عمل سلطة الجبنة القريش وصفة الشيف الشربيني سحور صحي في رمضان أكلات السحور الصحية وصفات رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

النادي الأهلي

فرصة أخيرة.. توروب يظهر العين الحمرا لمهاجم الأهلي السوبر

إسلام فتحي

إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

صلاح

صلاح يسجل ويقود ليفربول لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

دوري السوبر

تعرف على نتائج أولى جولات الدور النهائي للدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة آنسات

باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يخسر بثلاثية من موناكو في الدوري الفرنسي

بالصور

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تؤجل قراراتك المهمة

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية

برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية
برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية
برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد