سحور 17 رمضان .. طريقة عمل سلاطة جبنة قريش لذيذة وصحية

مع حلول اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، يبحث الكثير من الصائمين عن وجبات سحور خفيفة وصحية وتمنح سلطة الجبنة القريش الشعور بالشبع والطاقة طوال ساعات الصيام.

وقدم الشيف الشربيني سلاطة الجبنة القريش وتعتبر من الأكلات المثالية للسحور، لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والعناصر الغذائية المفيدة للجسم.

طريقة عمل سلاطة الجبنة القريش

طريقة عمل سلاطة الجبنة القريش

مكونات سلاطة الجبنة القريش:

جبنة قريش طازجة قليلة الملح

ملعقة من زيت الزيتون البكر

طماطم مقطعة

خيار مقطع

فلفل أخضر أو فلفل ألوان

بقدونس أو نعناع مفروم

رشة كمون (اختياري)

ملعقة جبنة برميلي (اختياري لتعزيز النكهة)

طريقة عمل سلطة الجبنة القريش

طريقة تحضير سلاطة الجبنة القريش للسحور:

ـ في بولة عميقة، توضع الجبنة القريش ويتم هرسها جيدًا باستخدام الشوكة حتى تصبح ناعمة.

ـ يضاف زيت الزيتون مع رشة الكمون، ويمكن إضافة ملعقة من الجبنة البرميلي لتعزيز الطعم وإضفاء نكهة مميزة.

ـ تضاف الخضروات المقطعة مثل الطماطم والخيار والفلفل الألوان، مع البقدونس أو النعناع المفروم.

ـ تُخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس، ويمكن وضعها في الكبة للحصول على قوام كريمي ناعم.

ـ تقدم السلاطة باردة بجانب الخبز البلدي لتكون وجبة سحور صحية ومشبعة.

طريقة عمل سلطة الجبنة القريش

وتتميز سلاطة الجبنة القريش بأنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول خلال الصيام، كما توفر للجسم عناصر غذائية مهمة تدعم النشاط والطاقة طوال اليوم.