التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري

حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي وادي دجلة والجونة، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الـ21 ببطولة الدوري الممتاز.

وبتلك النتيجة رفع وادي دجلة رصيده للنقطة 29 ليحتل المركز السادس بترتيب جدول الدوري الممتاز، بينما رفع الجونة رصيده للنقطة 25 ليحتل المركز العاشر.

تشكيل وادي دجلة

أعلن محمد الشيخ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تشكيل الفريق الذي يحل ضيفًا على نظيره الجونة، في المباراة التي تقام على ملعب ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الـ21 ببطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: شادي ماهر، سيف تقي، عمر عدلي، أحمد رضا

خط الوسط: محمد عبدالعاطي، دانيال ميسكيتش، ميس كاندروب

خط الهجوم: بولي، عبدالرحيم، محمود دياسطي