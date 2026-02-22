الإسماعيلي يرفض عقوبات مباراة وادي دجلة ويتقدم باحتجاج رسمي

رفض النادي الإسماعيلي رفضًا تامًا ما ورد في قائمة العقوبّات الصادرة" بحق النادي على خلفيةأحداث مباراة الفريق أمام وادي دجلة، مؤكدَ أن ما حدث جاء نتيجة القرارات التحكيمية التي اتسمت بالتعنت تجاه لاعبي الفريق وجهازه الفتي، وهوما أدى إلى إثارة غضب الجماهير.



ويعرب النادي عن إستيائه الشديد من سياسة الكيل بمكيالين، وغضّ الطرف عمّا بدر من جماهير

بعض الفرق المنافسة في مباريات سابقة، والتي مرت دون توقيع أي عقوبات.

وفي هذا الإطار، يؤكد النادي الإسماعيلي أنه قد تقدم باحتجاج رسمي علي هذه العقوبات، مطالبًا بإعادة النظرفيها تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.