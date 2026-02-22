قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟
قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني
هاتريك.. أيمن أمير عبد العزيز يقود الزمالك لفوز كبير على الاتحاد في دوري 2005
الشناوي أم شوبير.. سيف زاهر يكشف من يحرس عرين الأهلي أمام سموحة بالدوري
حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل
منتخب مصر 2007 يواصل استعداداته لمواجهتي العراق استعدادا للتصفيات الإفريقية
فجر رمضان.. النبي أوصى بهذا العمل بين الأذانين والتوقف مع الثاني فانتبه
التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
ناقد رياضي يكشف حقيقة إيقاف مروان عطية في مباراة سموحة
جمال العدل: زعل الرئيس السيسي من المسلسلات على حق.. أعمال بايخة ومش لطيفة
نادر شوقي يكشف كواليس صفقات الأهلي
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 130 مُسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات
أخبار البلد

ماذا قالت النيابة بواقعة اعتداء رجل أعمال على فرد أمن داخل كمبوند

اعتداء رجل أعمال على فرد أمن داخل كمبوند
اعتداء رجل أعمال على فرد أمن داخل كمبوند

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر واقعة اعتداء أحد سكان كمبوند شهير بمنطقة التجمع الخامس على فرد أمن إداري، إلى جانب توجيه عبارات سب لأحد الملاك داخل المجمع، ما أثار حالة واسعة من الجدل والمطالبات باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة.

اعتداء رجل أعمال على فرد أمن داخل كمبوند

إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

قررت النيابة العامة إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وحددت جلسة 25 فبراير لنظر أولى جلسات محاكمته أمام محكمة الجنح، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن وإتلاف جهاز اتصال لاسلكي خاص بعمله.

وأوضحت النيابة في بيان رسمي أنها تلقت بلاغا من فرد أمن إداري بأحد المجمعات السكنية يفيد بتعرضه للسب والضرب من قبل مالك إحدى الوحدات أثناء تأدية عمله، فضلا عن إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، ما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه، الذي أشار إلى وجود خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، مؤكدا أن المتهم اعتدى عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته بسحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وفقا لما ورد بالتقرير الطبي. 
كما أيد عدد من أفراد الأمن وشهود العيان روايته للواقعة.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة، فوجهت إليه النيابة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف والضرب والإتلاف والسب والقذف، وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة.

تفاصيل جديدة حول الواقعة

وكشف تسجيل مصور متداول تفاصيل إضافية، حيث أشار ناشره إلى أن بداية الأزمة تعود إلى اعتراض أحد السكان على جلوس فرد الأمن أثناء نوبة عمله، ما أدى إلى نشوب مشادة تطورت إلى احتكاك مباشر.

وبحسب روايات شهود عيان، وقع الحادث أثناء مرور المتهم داخل نطاق الكمبوند، قبل أن يتصاعد الموقف بشكل مفاجئ. 
كما حاول أحد الجيران التدخل لاحتواء الأزمة وتهدئة الأجواء، إلا أن المناقشة تحولت إلى مشادة كلامية حادة زادت من توتر الموقف.

اعتداء رجل أعمال على فرد أمن داخل كمبوند

تحرك أمني وضبط المتهم

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية كشف ملابسات الفيديو المتداول، موضحة أنه بتاريخ 19 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من فرد أمن إداري بالمجمع السكني المشار إليه مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبلاغا آخر من أحد الملاك بتضرره من المتهم لتعديه عليه بالسب أثناء محاولته التدخل.

وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وهو صاحب مصنع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدعوى تضرره من عدم التزام فرد الأمن بمهام عمله، واعتراضه على تدخل المالك الآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

