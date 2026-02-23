طارق العشري: الإسماعيلي يتعرض لظلم تحكيمي واضح

أعرب الكابتن طارق العشري، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، عن استيائه الشديد من القرارات التحكيمية التي تعرض لها فريقه خلال المباريات الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق يعاني من ظلم واضح يؤثر بشكل مباشر على نتائجه في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح العشري، أن الإسماعيلي يستحق الحصول على ركلات جزاء في أكثر من مباراة، إلا أن الحكام لم يحتسبوها، ما تسبب في ضياع نقاط مهمة كان الفريق في أمسّ الحاجة إليها.

وأشار العشري، خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يشعرون بحالة من الإحباط نتيجة تكرار هذه الأخطاء، مضيفًا: “كل مباراة لنا ركلة جزاء واضحة، لكنها لا تُحتسب، ونطالب فقط بحقنا دون أي مجاملات”.

مواجهة ساخنة وتصريحات مثيرة

وخلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر، طُرح سؤال بشأن وجود سباب من الجماهير خلال المباراة، ليرد العشري قائلًا: “سباب لمين؟ السباب كان علينا إحنا”، في إشارة إلى الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الفريق والجهاز الفني في الفترة الحالية.

حالة غضب داخل القلعة الصفراء

تأتي هذه التصريحات في ظل أجواء مشحونة داخل نادي الإسماعيلي، حيث يسود شعور عام بالغضب من القرارات التحكيمية التي يرى الجهاز الفني أنها أثرت سلبًا على مسيرة الفريق. ويأمل مسؤولو الدراويش في تحقيق العدالة التحكيمية خلال المباريات المقبلة، من أجل استعادة التوازن وتحسين موقع الفريق في جدول الترتيب.

ويؤكد العشري أن مطالبه لا تتجاوز حدود العدالة، مشددًا على ضرورة منح كل فريق حقه كاملًا داخل الملعب، خاصة في ظل المنافسة القوية والصراع المحتدم في الدوري هذا الموسم