هو بجد .. شوبير ينتقد تصريحات رئيس الإسماعيلي بسبب سوء نتائج الفريق

انتقد الإعلامي احمد شوبير تصريحات رئيس نادي الإسماعيلي بشأن حالة الفريق في الدوري المصري

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس :" هو بجد رئيس الإسماعيلي قال لازم نحفظ حقوق الإسماعيلي والدوري السنه الجاية يبقي مجموعتين من 24 فريق ".



أعرب محمد رائف، رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادي الإسماعيلي، عن بالغ قلقه إزاء الأداء الأخير للفريق في الدوري المصري الممتاز.

النادي العريق أصبح محط اهتمام كبير، نظرًا لتاريخه الطويل وشعبيته الكبيرة بين جماهير كرة القدم في مصر.

الدراويش وتاريخ العطاء الكروي



أوضح رائف أن الإسماعيلي قدّم عبر تاريخه العديد من اللاعبين المميزين الذين أثروا كرة القدم المصرية، مؤكّدًا أن أي تصور للكرة المصرية دون الإسماعيلي أمر مستحيل. وأضاف أن النادي له دور كبير في تطوير اللاعبين ومنحهم الفرص على أعلى مستوى، ما يجعله جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الرياضة في مصر.

التحديات المالية والإدارية



أشار رئيس اللجنة إلى أن النادي يواجه عدة مشكلات مالية وإدارية، أبرزها إيقاف القيد ووجود مديونيات للاعبين تصل إلى نحو 200 مليون جنيه مصري. وأضاف أن هذه العقبات تجعل مهمة إدارة النادي أكثر صعوبة، ما يتطلب حلولًا عاجلة للحفاظ على مكانة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.