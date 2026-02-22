قلق إدارة الإسماعيلي من نتائج الفريق في الدوري المصري

أعرب محمد رائف، رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادي الإسماعيلي، عن بالغ قلقه إزاء الأداء الأخير للفريق في الدوري المصري الممتاز.

وأكد في تصريحات تليفزيونية أن مستقبل النادي العريق أصبح محط اهتمام كبير، نظرًا لتاريخه الطويل وشعبيته الكبيرة بين جماهير كرة القدم في مصر.

الدراويش وتاريخ العطاء الكروي

أوضح رائف أن الإسماعيلي قدّم عبر تاريخه العديد من اللاعبين المميزين الذين أثروا كرة القدم المصرية، مؤكّدًا أن أي تصور للكرة المصرية دون الإسماعيلي أمر مستحيل. وأضاف أن النادي له دور كبير في تطوير اللاعبين ومنحهم الفرص على أعلى مستوى، ما يجعله جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الرياضة في مصر.

التحديات المالية والإدارية

أشار رئيس اللجنة إلى أن النادي يواجه عدة مشكلات مالية وإدارية، أبرزها إيقاف القيد ووجود مديونيات للاعبين تصل إلى نحو 200 مليون جنيه مصري. وأضاف أن هذه العقبات تجعل مهمة إدارة النادي أكثر صعوبة، ما يتطلب حلولًا عاجلة للحفاظ على مكانة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

السعي لجذب الاستثمار

كشف رائف عن خطوة إنشاء شركة لكرة القدم بهدف جذب مستثمرين للنادي، مؤكدًا أن الهدف هو إيجاد حلول مستدامة تضمن بقاء الإسماعيلي قوياً على مستوى المنافسات. وأضاف أنه حتى الآن لا توجد تفاصيل واضحة حول إمكانية دمج الأندية الشعبية مع أندية الاستثمار، مشددًا على أهمية إيجاد رؤية واضحة للمستقبل.

التركيز على البقاء في الدوري الممتاز

أنهى رائف تصريحاته بالتأكيد على أن أولويات الإدارة الحالية تتمثل في محاولة الحفاظ على النادي من الهبوط إلى الدرجة الثانية، مؤكدًا أن كل فرصة متاحة ستُستغل لضمان بقاء الإسماعيلي في الدوري الممتاز، وأن الإدارة ستبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذا الهدف