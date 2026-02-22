قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كافة الخيارات متاحة.. أستراليا ترد على رفع ترامب الرسوم الجمركية
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قلق إدارة الإسماعيلي من نتائج الفريق في الدوري المصري

الإسماعيلي
الإسماعيلي
رباب الهواري

أعرب محمد رائف، رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادي الإسماعيلي، عن بالغ قلقه إزاء الأداء الأخير للفريق في الدوري المصري الممتاز.

 وأكد في تصريحات تليفزيونية أن مستقبل النادي العريق أصبح محط اهتمام كبير، نظرًا لتاريخه الطويل وشعبيته الكبيرة بين جماهير كرة القدم في مصر.

الدراويش وتاريخ العطاء الكروي

أوضح رائف أن الإسماعيلي قدّم عبر تاريخه العديد من اللاعبين المميزين الذين أثروا كرة القدم المصرية، مؤكّدًا أن أي تصور للكرة المصرية دون الإسماعيلي أمر مستحيل. وأضاف أن النادي له دور كبير في تطوير اللاعبين ومنحهم الفرص على أعلى مستوى، ما يجعله جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الرياضة في مصر.

التحديات المالية والإدارية

أشار رئيس اللجنة إلى أن النادي يواجه عدة مشكلات مالية وإدارية، أبرزها إيقاف القيد ووجود مديونيات للاعبين تصل إلى نحو 200 مليون جنيه مصري. وأضاف أن هذه العقبات تجعل مهمة إدارة النادي أكثر صعوبة، ما يتطلب حلولًا عاجلة للحفاظ على مكانة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

السعي لجذب الاستثمار

كشف رائف عن خطوة إنشاء شركة لكرة القدم بهدف جذب مستثمرين للنادي، مؤكدًا أن الهدف هو إيجاد حلول مستدامة تضمن بقاء الإسماعيلي قوياً على مستوى المنافسات. وأضاف أنه حتى الآن لا توجد تفاصيل واضحة حول إمكانية دمج الأندية الشعبية مع أندية الاستثمار، مشددًا على أهمية إيجاد رؤية واضحة للمستقبل.

التركيز على البقاء في الدوري الممتاز

أنهى رائف تصريحاته بالتأكيد على أن أولويات الإدارة الحالية تتمثل في محاولة الحفاظ على النادي من الهبوط إلى الدرجة الثانية، مؤكدًا أن كل فرصة متاحة ستُستغل لضمان بقاء الإسماعيلي في الدوري الممتاز، وأن الإدارة ستبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذا الهدف

