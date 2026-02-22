قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية

حملة صحة المنوفية
حملة صحة المنوفية
مروة فاضل

نفّذ فريق العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في محافظة المنوفية مرورًا استثنائيًا، على أحد أشهر مراكز الجلدية والتجميل والليزر بمدينة شبين الكوم، تحت إشراف الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص المديرية على تعزيز منظومة الرقابة المستمرة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للعمل، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة لمعايير الجودة.

وأسفر المرور عن ضبط أدوية خاصة بالتخسيس والحِمية الغذائية داخل المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة، حيث تم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لمخاطبة النيابة العامة لإعمال شئونها القانونية، إلى جانب استصدار قرار غلق إداري للمنشأة لحين تلافي السلبيات وإزالة أسباب المخالفة.

شارك في الحملة كل من: الدكتور أحمد حسن، الدكتور فهيم حمدي، الدكتورة لبنى كمال، الدكتورة ماريهان صبري، والدكتورة وسام لاشين.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن حملات العلاج الحر مستمرة وفق خطة رقابية مكثفة تستهدف رفع مستوى الأداء داخل المنشآت الطبية الخاصة، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات المديرية، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس جودة الخدمة أو سلامة المرضى، مع استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي للمنشآت الملتزمة بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

