تفاصيل حبس المتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الشارع

قررت جهات التحقيق المختصة ، حبس شخصين يستقلان "دراجة نارية" ويقوموا بالتعدى على فتاة بالضرب حال سيرها بأحد الشوارع بالدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان "دراجة نارية" بالتعدى على فتاة بالضرب حال سيرها بأحد الشوارع بالدقهلية.









بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" ومستقليها (طالب ، وعامل – مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح، وبإستدعاء المجنى عليها (عاملة – مقيمة بدائرة المركز)، وبسؤالها أيدت ما سبق ونفت تعرضها لأية إصابات، وتم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية.