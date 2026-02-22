قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كافة الخيارات متاحة.. أستراليا ترد على رفع ترامب الرسوم الجمركية
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
حوادث

محاكمة 6 متهمين في واقعة اجبار شاب على ارتداء بدلة رقص في ميت عاصم

بدلة الرقص
بدلة الرقص

تنظر المحكمة المختصة محاكمة 6 متهمين أمام محكمة جنايات بنها، لاتهامهم بارتكاب وقائع خطف واحتجاز وهتك عرض والتعدي على الخصوصية، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة “ميت عاصم”.


وكانت قد قررت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، رفع القضية رقم 1188 لسنة 2026 إداري مركز بنها، الخاصة بواقعة الاعتداء على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم ببنها إلى المحامي العام لنيابات شمال بنها، تمهيدًا لإعداد مذكرة لعرضها على محكمة استئناف طنطا، لإدراجها في أقرب جلسة أمام الدائرة المختصة بـمحكمة جنايات بنها.

حبس فكهاني 

قررت جهات التحقيق حبس فكهاني 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة.


 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تمكنت من ضبط المتهم عقب ورود معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، تفيد بقيام فكهاني مقيم بقرية نامول باتخاذ دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.


وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة الرائد طه سعيد والنقيب محمد الخولي والنقيب أحمد حسين، معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

ميت عاصم محافظة القليوبية خطف واحتجاز وهتك عرض خطف

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

اسماء جلال ورامز جلال

بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر

بعد قرارات المركزي.. أعلى شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر 2026

مباريات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-2-2026 والقنوات الناقلة

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 20 فبراير 2026

بالصور

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

