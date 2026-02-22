أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات أتوماتيك زيرو و موديل 2026 في مصر.. فريق نيسان يعتلي منصة التتويج بفورمولا إي ‏

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كافة الخيارات متاحة.. أستراليا ترد على رفع ترامب الرسوم الجمركية
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
أرخص 5 سيارات أتوماتيك زيرو و موديل 2026 في مصر.. فريق نيسان يعتلي منصة التتويج بفورمولا إي ‏

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

أرخص 5 سيارات أتوماتيك زيرو في مصر.. صور
شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.


أرخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر
يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، وسط التنوع الكبير داخل السوق المصري، حيث تقدم باقة من الاصدارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية أو التقنية، أو عناصر التصميم.

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات ومركبات جمارك بورسعيد ، وذلك يوم الخميس 26 فبراير القادم.


أخبار فورمولا 1.. مرسيدس وماكلارين في صدارة التجارب التحضيرية
شهدت حلبة البحرين الدولية يوماً حافلاً ضمن برنامج التجارب التحضيرية لانطلاق الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، حيث تصدر الإيطالي كيمي أنتونيلي المشهد مسجلاً أفضل زمن على متن سيارة مرسيدس. 

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

سجل فريق نيسان فورمولا إي حضور قوي في الجولة المزدوجة التي استضافتها جدة ضمن منافسات الموسم الثاني عشر من بطولة العالم للفورمولا إي، بعدما نجح أوليفر رولاند في اعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة هذا الموسم، مؤكدا عودة تنافسية لافتة للفريق الياباني.


مفاجاة.. السيارات الهجينة تستهلك وقودًا أعلى من التقليدية
أثارت نتائج دراسة بحثية حديثة جدلا واسعا حول الكفاءة الفعلية لـ السيارات الهجينة، بعد أن أشارت إلى أن استهلاكها للوقود في ظروف القيادة الواقعية قد يكون أعلى بكثير مما تعلنه الشركات المصنعة. 

