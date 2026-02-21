قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر

صبري طلبه

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، وسط التنوع الكبير داخل السوق المصري، حيث تقدم باقة من الاصدارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية أو التقنية، أو عناصر التصميم.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر

إم جي 5

حصلت إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم بسعر يبدأ من 799,990 جنيها و 899,990 جنيها.

شيري تيجو 4

زودت شيري تيجو 4 برو بمحرك تيربو رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يمكنه إنتاج قوة قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر 875,000 و 980,000 جنيه.

بايك يو 5 بلس

تعتمد السيارة بايك U5 PLUS على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 724,900 و 854,900 جنيه.

شانجان ايدا

تأتي شانجان ايدا بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة قدرها 109 أحصنة، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وتقنية الجر الأمامي، ويتراوح سعر السيارة بين 750,000 و 800,000 جنيه.

شيري أريزو 5

دعمت شيري أريزو 5 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طرازCVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 665,000 جنيه و 740,000 جنيه.

