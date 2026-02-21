يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، وسط التنوع الكبير داخل السوق المصري، حيث تقدم باقة من الاصدارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية أو التقنية، أو عناصر التصميم.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر

إم جي 5

حصلت إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم بسعر يبدأ من 799,990 جنيها و 899,990 جنيها.

شيري تيجو 4

زودت شيري تيجو 4 برو بمحرك تيربو رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يمكنه إنتاج قوة قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر 875,000 و 980,000 جنيه.

بايك يو 5 بلس

تعتمد السيارة بايك U5 PLUS على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 724,900 و 854,900 جنيه.

شانجان ايدا

تأتي شانجان ايدا بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة قدرها 109 أحصنة، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وتقنية الجر الأمامي، ويتراوح سعر السيارة بين 750,000 و 800,000 جنيه.

شيري أريزو 5

دعمت شيري أريزو 5 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طرازCVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 665,000 جنيه و 740,000 جنيه.