أخبار السيارات| 5 عربيات رياضية موديل 2026 ..ماذا تقدم تويوتا بريوس الهجينة وكم سعرها؟

رسميًا.. انطلاق أودي RS5 الجيل الجديد 2026 بقدرات خرافية| صور

كشفت أودي عن إنطلاق النسخة الجديدة كليًا من طرازRS5، حيث تعزز العلامة الألمانية من تواجدها ضمن فئة السيارات الرياضية عالية الأداء، مع لغة تصميم أكثر جرأة تعزز الطابع الرياضي المعروف عن فئة RS، إلى جانب مستوى من القوة والتجهيزات والتقنيات الرقمية.

سعر ومواصفات هيونداي باليسيد 2026 في السعودية| صور

تعد السيارة هيونداي باليسيد من أبرز السيارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية في السوق السعودي، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع طرحها عبر عدد من الفئات وبسعر يبدأ من 173,490 ريال سعودي.

مقارنة بين هيونداي اكسنت RB وشيفروليه أوبترا.. أيهما تختار؟

تعتبر السيارة هيونداي اكسنت RB وشيفروليه أوبترا، من أشهر السيارات التي تنتمي إلى الفئة الاقتصادية، من عائلة السيدان، وتضم النسختين عدد كبير من التجهيزات، إلى جانب طرحهم عبر باقة من الفئات.

الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات رياضية في مصر موديل 2026

يضم السوق المصري الكثير من السيارات الرياضية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم العائلي والعصري، إلى جانب التقنيات المقدمة من قبل كل صانع، والتجهيزات الفنية المختلفة، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

مواصفات هوندا باسبورت 2026 الرياضية الجديدة.. وسعرها عالميا

تواصل هوندا تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام عبر الجيل الجديد من هوندا باسبورت موديل 2026، والذي يأتي بحزمة من التجهيزات، مع قدرات الدفع الرباعي، وإطلالة تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

بمظهر عصري.. ماذا تقدم تويوتا بريوس الهجينة وكم سعرها؟

تعزز تويوتا موقعها في قطاع السيارات الصديقة للبيئة من خلال طراز تويوتا بريوس الذي يعد من أبرز الأسماء في عالم المركبات الهجينة.