قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر: شوبير يتميز بالسعي وراء المعلومة..ومدحت شلبي يعتمد على قناعاته الخاصة
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 21-2-2026
حكم استخدام الحقن والمحاليل في نهار رمضان.. الإفتاء تجيب
لاتهامه بالتعدي على زوجته.. محمود حجازي يواجه هذه العقوبة بالقانون
النيابة تأمر بحبس متهم بالتعدي على فرد أمن بأحد المجمعات السكنية
صورة للتاريخ مع الأساطير.. أحمد فهمي يتوسط الخطيب وحسن شحاتة
خلال 10 أيام... ترامب يلوح بضربة عسكرية محدودة ضد إيران للضغط
ريال مدريد يواجه أوساسونا دفاعًا عن صدارة الليجا وسط غياب 4 نجوم
صراع النقطة الواحدة يشعل الدوري السعودي .. الهلال يدافع عن القمة أمام الاتحاد.. والنصر ينتظر للانقضاض على الصدارة
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة بابوا غينيا الجديدة
أحمد فتوح: ضغط المباريات صعب والزمالك يسعى للمنافسة على الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 عربيات رياضية موديل 2026 ..ماذا تقدم تويوتا بريوس الهجينة وكم سعرها؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


رسميًا.. انطلاق أودي RS5 الجيل الجديد 2026 بقدرات خرافية| صور
كشفت أودي عن إنطلاق النسخة الجديدة كليًا من طرازRS5، حيث تعزز العلامة الألمانية من تواجدها ضمن فئة السيارات الرياضية عالية الأداء، مع لغة تصميم أكثر جرأة تعزز الطابع الرياضي المعروف عن فئة RS، إلى جانب مستوى من القوة والتجهيزات والتقنيات الرقمية.

سعر ومواصفات هيونداي باليسيد 2026 في السعودية| صور
تعد السيارة هيونداي باليسيد من أبرز السيارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية في السوق السعودي، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع طرحها عبر عدد من الفئات وبسعر يبدأ من 173,490 ريال سعودي.

مقارنة بين هيونداي اكسنت RB وشيفروليه أوبترا.. أيهما تختار؟
تعتبر السيارة هيونداي اكسنت RB وشيفروليه أوبترا، من أشهر السيارات التي تنتمي إلى الفئة الاقتصادية، من عائلة السيدان، وتضم النسختين عدد كبير من التجهيزات، إلى جانب طرحهم عبر باقة من الفئات.

الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات رياضية في مصر موديل 2026
يضم السوق المصري الكثير من السيارات الرياضية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم العائلي والعصري، إلى جانب التقنيات المقدمة من قبل كل صانع، والتجهيزات الفنية المختلفة، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

مواصفات هوندا باسبورت 2026 الرياضية الجديدة.. وسعرها عالميا
تواصل هوندا تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام عبر الجيل الجديد من هوندا باسبورت موديل 2026، والذي يأتي بحزمة من التجهيزات، مع قدرات الدفع الرباعي، وإطلالة تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

بمظهر عصري.. ماذا تقدم تويوتا بريوس الهجينة وكم سعرها؟
تعزز تويوتا موقعها في قطاع السيارات الصديقة للبيئة من خلال طراز تويوتا بريوس الذي يعد من أبرز الأسماء في عالم المركبات الهجينة. 

أخبار السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في السوق المصري أخبار السيارات صدى البلد أسعار السيارات في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

الزبادي

ماذا يحدث عند تناول الزبادي على السحور؟

التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق عند الأطفال.. خطوات آمنة في المنزل

فول

طرق مختلفة لعمل الفول على السحور.. سلاطة وحمص وزبدة

بالصور

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد