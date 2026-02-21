بمظهر عصري.. ماذا تقدم تويوتا بريوس الهجينة وكم سعرها؟

تعزز تويوتا موقعها في قطاع السيارات الصديقة للبيئة من خلال طراز تويوتا بريوس الذي يعد من أبرز الأسماء في عالم المركبات الهجينة.

وتأتي بريوس بتصميم يجمع الطابع الرياضي والتجهيزات المميزة، مع توجه واضح نحو إبراز المفهوم الديناميكي دون التخلي عن الهوية المعروفة للطراز.

تويوتا بريوس

محرك وأداء تويوتا بريوس

تعتمد تويوتا بريوس على نظام هجين يجمع بين محرك بنزين سعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات ومحرك كهربائي، وتبلغ القوة الإجمالية 194 حصانًا في فئة الدفع الأمامي، بينما ترتفع إلى 196 حصانًا عند اختيار نظام الدفع الكلي، مع عزم دوران يصل إلى 188 نيوتن متر، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء.

تويوتا بريوس

تصميم تويوتا بريوس

حصلت بريوس على واجهة أمامية حادة الملامح تتسم بخطوط انسيابية ومصابيح أمامية على شكل حرف C تعمل بتقنية LED، ما يمنحها مظهرًا مختلفًا عن الطابع التقليدي.

وترتكز السيارة على جنوط رياضية قياس 19 بوصة، إلى جانب فتحة سقف بانورامية، ويستمر الطابع العصري في الخطوط الجانبية المنخفضة نسبيًا، مع تصميم رباعي الأبواب ومساحة تخزين خلفية مناسبة للاستخدام.

تويوتا بريوس

مقصورة وتجهيزات تويوتا بريوس

تظهر المقصورة بتصميم حديث يركز على سهولة الاستخدام وتوفير التقنيات الأساسية، حيث تتوسط لوحة القيادة شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، وتدعم أنظمة الربط الذكي مثل آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ما يتيح تشغيل التطبيقات والخرائط والمكالمات، كما تضم عجلة القيادة أزرارًا للتحكم في الأوامر الصوتية وإدارة المكالمات، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي.

تويوتا بريوس

وتأتي بريوس مزودة بحزمة من أنظمة الأمان والمساعدة، وتشمل التجهيزات حساسات حركة أمامية وخلفية لتسهيل عملية الاصطفاف، ونظام مكابح مانع للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني، كما يتوفر مثبت سرعة ونظام تحذير من مغادرة المسار، إلى جانب وسائد هوائية للحماية.

سعر تويوتا بريوس عالميًا

يبدأ سعر تويوتا بريوس في السوق العالمي من 29,445 دولارًا أمريكيًا.