أسعار تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026 في السعودية

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026، وتنتمي لاندكروزر FJ لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

محرك تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2700 سي سي، وتنتج قوة 161 حصان، وبها عزم دوران 246 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وبها نظام دفع رباعي جزئي (Part-time 4WD).

ويوجد بـ سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026 محرك اخر سعة 2800 سي سي، وتنتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بنيت سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026 علي منصة "ladder-frame" (شاسيه منفصل) لضمان الصلابة والقوة .

أبعاد تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026

تأتى سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 4575 مم، وعرض 1855 مم، وارتفاع 1960 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2580 مم .

مواصفات تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026

زودت سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، رفوف السقف، وسنوركل، ولوحات MOLLE داخلية لتنظيم الأمتعة .

سعر تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026 تباع بسعر 115 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026 تباع بسعر 150 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تأسست شركة تويوتا موتور كوربوريشن رسمياً عام 1937 على يد كيشيرو تويودا في اليابان، وكانت منبثقة من شركة تويودا للنسيج الآلي، وبدأت رحلتها بإنتاج أول سيارة "تويوتا AA" عام 1936، لتتحول من مصنع للأنوال إلى عملاق عالمي يشتهر بالجودة والموثوقية، ورائدة في التقنيات الهجينة التي توافره في سيارة تويوتا بريوس عام 1997 .

وجدير بالذكر ان تويوتا تعتمد على مبادئ الإنتاج الرشيق (Toyota Production System) لضمان الكفاءة والجودة، لتصبح واحدة من أكبر مصنعي السيارات في العالم.