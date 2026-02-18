قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر 30 شعبان .. كلمات تفتح لك أبواب الفرج وتفرج همك
ابتزاز إلكتروني يُهدّد خصوصية الأسرة.. الحلقة الأخيرة من «لعبة وقلبت بجد» تكشف التفاصيل
مريم فاتح.. الطالبة الموهوبة التي أبهرت وزارة التربية والتعليم بمسابقة التنمية المستدامة | تفاصيل
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض
داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»
إعلامي: الزمالك فقد هويته بغياب الجماهير .. وسيراميكا كليوباترا استحق الفوز
عقوبات التسوّل ودخول البيوت بدون إذن .. وفقًا للقانون
«فينيسيوس» يفتح النار: العنصرية جبن.. ولا أفهم سبب إنذاري خلال مواجهة ريال مدريد وبنفيكا
استئصال بروستاتا.. تقرير طبي يكشف الحالة الصحية لـ نتنياهو بعد «السرطان»
مواعيد المتحف المصري الكبير في رمضان
ترند «الاستحمام في الظلام».. يساعد على النوم أسرع |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026 في السعودية

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026
تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026، وتنتمي لاندكروزر FJ لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026

محرك تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2700 سي سي، وتنتج قوة  161 حصان، وبها عزم دوران 246 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وبها نظام دفع رباعي جزئي (Part-time 4WD).

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026

ويوجد بـ سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026 محرك اخر سعة 2800 سي سي، وتنتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026

بنيت سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026 علي منصة "ladder-frame" (شاسيه منفصل) لضمان الصلابة والقوة .

أبعاد تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026

تأتى سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 4575 مم، وعرض 1855 مم، وارتفاع 1960 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2580 مم .

مواصفات تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026

زودت سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، رفوف السقف، وسنوركل، ولوحات MOLLE داخلية لتنظيم الأمتعة .

سعر تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026 تباع بسعر 115 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026 تباع بسعر 150 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تأسست شركة تويوتا موتور كوربوريشن رسمياً عام 1937 على يد كيشيرو تويودا في اليابان، وكانت منبثقة من شركة تويودا للنسيج الآلي، وبدأت رحلتها بإنتاج أول سيارة "تويوتا AA" عام 1936، لتتحول من مصنع للأنوال إلى عملاق عالمي يشتهر بالجودة والموثوقية، ورائدة في التقنيات الهجينة التي توافره في سيارة تويوتا بريوس عام 1997 .

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026

وجدير بالذكر ان تويوتا تعتمد على مبادئ الإنتاج الرشيق (Toyota Production System) لضمان الكفاءة والجودة، لتصبح واحدة من أكبر مصنعي السيارات في العالم.

لاندكروزر FJ السيارات الـ SUV الرياضية تويوتا لاندكروزر FJ محرك تويوتا لاندكروزر FJ لاندكروزر FJ موديل 2026 أبعاد تويوتا لاندكروزر FJ مواصفات تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2026 FJ موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

احمد مالك وهدي المفتي

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزبد من الإصابة بمرض السكري

دراسة: الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد خطر الإصابة بالسكري بنسبة 49%

بالصور

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

ترند «الاستحمام في الظلام».. يساعد على النوم أسرع |تفاصيل

ما علاقة الإضاءة بالنوم؟
ما علاقة الإضاءة بالنوم؟
ما علاقة الإضاءة بالنوم؟

قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر

يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد