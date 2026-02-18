إسلام فؤاد: سيراميكا استحق الفوز على الزمالك وقدم موسمًا استثنائيًا.. فيديو

أكد إسلام فؤاد، الناقد الرياضي، أن فوز سيراميكا كليوباترا على الزمالك بنتيجة 2-1 في دور الـ16 من كأس مصر لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة عمل فني وإداري واضح داخل النادي، مشيرًا إلى أن الفريق بات الحصان الأسود للموسم الحالي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية روان أبو العينين في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن نادي سيراميكا كليوباترا يقدم موسمًا استثنائيًا سواء في الدوري أو الكأس، مؤكدًا أن الإدارة برئاسة محمد أبو العينين أحدثت نقلة كبيرة داخل النادي.

وأضاف أن الفريق يملك عناصر مميزة وجهازًا فنيًا قويًا بقيادة علي ماهر، الذي وصفه بأنه من أفضل المدربين الشباب في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الفريق أصبح منافسًا حقيقيًا لكبار الدوري.