رياضة

إعلامي: سيراميكا كليوباترا يستاهل 11 من 10 على مستواه في الموسم حتى الآن

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
محمد سمير

أشاد الإعلامي محمد طارق أضا بما يقدمه نادي سيراميكا كليوباترا هذا الموسم، وذلك بعد تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي من كأس مصر بانتصاره على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «سيراميكا كليوباترا قدّم موسم حتى الآن يستاهل عليه 11 من 10 مش بس 10 من 10».

وأردف قائلًا: «سيراميكا كليوباترا رغم بدايته اللي كانت سيئة بالخسارة أمام الزمالك 2-0، إدارة النادي هديت وكأن مفيش حاجة وبعد ذلك حقق سيراميكا كليوباترا عدة انتصارات ثم خسر أمام الأهلي، ومع ذلك حافظ النادي على هدوءه ونتيجة ذلك هو الآن في صدارة الدوري المصري».

وتابع قائلًا: «ليس هذا فحسب بل نجح سيراميكا كليوباترا كذلك في التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس مصر على حساب الزمالك ليواصل موسمه الناجح حتى الآن».

سيراميكا كليوباترا محمد أضا كأس مصر الزمالك الدور ربع النهائي من كأس مصر

