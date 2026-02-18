قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر أهداف مشروع قانون سجل المستوردين
«شبانة»: الزمالك خرج من كأس مصر بسبب تفوّق سيراميكا.. وبعض المنصات المغربية تسعى لعمل فتنة
لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. اعرف الموقف الشرعي
نتائج صادمة.. استبعاد الماشية من المراعي قد يؤدي لتفاقم الاحتباس الحراري
نيويورك تايمز: إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم.. وطالبت برفع العقوبات
فانوس في أعماق البحار.. أول مسحراتية مسيحية في دهب تستقبل رمضان تحت الماء | شاهد
نشأت الديهي: مشروع جهاز «مستقبل مصر» نموذج وطني مُلهم لتحقيق الأمن الغذائي
عفت نصار: غياب الجماهير وضغط المباريات وراء خسارة الزمالك.. ومجلس الإدارة مُطالب بالرحيل
لغز مأساوي في أسيوط .. العثور على جثـ.ـة طفـ.ـل وإصابة ابن عمه بآثار شنق وضرب
نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن
الزمالك يُجهّز مُبكرًا لرحلة الكونغو برازافيل خوفًا من تكرار أزمة زامبيا
ديني

هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. اعرف الموقف الشرعي

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

مع انتهاء شهر شعبان، يكثر الحديث بين الناس حول الحكم الشرعي لصيام آخر يوم ، خاصة اليوم المعروف فقهيًا بـ"يوم الشك"، وهو اليوم الذي يتردد فيه الناس هل هو من شعبان أم بداية شهر رمضان.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم الشك له صورتان أساسيتان؛ الأولى أن يصومه المسلم بنية الاحتياط لرمضان، وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة، فذهب غالب الشافعية إلى تحريم هذا الصوم وعدم صحته، بينما رأى فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة أنه مكروه. وإذا تبين بعد ذلك أن هذا اليوم كان بالفعل من رمضان، فإن الصوم يجزئ عند الحنفية والليث بن سعد، بينما لا يجزئ عند المالكية والشافعية والحنابلة.

أما الحالة الثانية فهي أن يكون الصوم لغير نية رمضان، وهنا يرى جمهور العلماء جواز الصيام إذا كان موافقًا لعادة الصائم مثل صيام النوافل المعتادة أو صيام القضاء أو النذر.

 أما التطوع المطلق دون وجود عادة سابقة، فالأصح عند الشافعية منعه، إلا إذا كان الصائم قد واصل الصيام من أيام سابقة من النصف الثاني لشعبان، بينما يرى الحنفية والمالكية عدم وجود مانع في ذلك.

ومن جانبه، أشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن العلماء اختلفوا كذلك حول حكم الصيام بعد منتصف شعبان، حيث وردت عدة اتجاهات فقهية، منها من أجاز الصيام مطلقًا سواء في يوم الشك أو الأيام التي قبله، ومنها من أجاز صيام آخر يوم من شعبان تطوعًا فقط، وهو ما نُقل عن الإمام ابن عبد البر وجرى عليه كثير من المفتين.

كما ذهب اتجاه آخر إلى منع الصيام في النصف الثاني من شعبان بالكامل إلا إذا كان الصائم قد وصل صيامه بما قبله أو كان الصيام موافقًا لعادة اعتادها، وهو المعتمد عند الشافعية. 

بينما يرى فريق من العلماء تحريم صيام يوم الشك وحده دون بقية أيام النصف الثاني من الشهر.

وأكدت دار الإفتاء أن صيام يوم الشك لا يجوز إذا كان بنية الاحتياط لرمضان، لكنه يكون جائزًا إذا وافق عادة مثل صيام يومي الاثنين والخميس، أو إذا كان لقضاء صيام واجب أو نذر. 

ويُقصد بيوم الشك اليوم الثلاثين من شعبان عندما لا يثبت دخول رمضان بشكل قاطع، لأن الشهر قد يكون 29 أو 30 يومًا.

وفيما يخص صيام الأسبوع الأخير من شعبان، أوضحت دار الإفتاء أن الصيام بعد منتصف الشهر مباح في حالات محددة مثل صيام العادة أو القضاء أو الكفارات أو النذر. 

كما يجوز صيام النصف الأول من شعبان كاملًا، بينما يُستحب التخفيف بعد منتصف الشهر ليتمكن المسلم من الاستعداد لصيام رمضان.

النصف الثاني شعبان دار الإفتاء يوم الشك هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان

