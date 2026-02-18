قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسواق غزة تعود للحياة مع حلول شهر رمضان
متظاهرون في تل أبيب يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026
بدء تطبيق مواعيد الدراسة في رمضان بجميع المدارس .. غداً
ميدو يساند معتمد جمال: المنافسة على كل البطولات مستحيلة بنواقص الزمالك
خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-2-2026 .. والقنوات الناقلة
15 يوم إجازة سنوية وأيام دراسية مدفوعة .. تفاصيل حقوق الموظفين وفقًا للقانون
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026
بسبب أعمال السنة والتقييمات|تعليمات رسمية بضرورة إلتزام طلاب المدارس بالحضور في رمضان
بشير التابعي: الموسم الحالي سيكون كارثيًا للزمالك ولن يتوّج بأي بطولة
أخبار البلد

بسبب أعمال السنة والتقييمات|تعليمات رسمية بضرورة إلتزام طلاب المدارس بالحضور في رمضان

ياسمين بدوي

تلقت المدارس تعليمات رسمية عاجلة من المديريات والإدارات التعليمية ، تشدد على ضرورة انتظام طلاب المدارس في الحضور خلال شهر رمضان ، وعدم الإستهانة بمواعيد الحضور والإنضباط طوال شهر رمضان المبارك

وأكدت التعليمات الصادرة للمدارس على أنه التشديد على الطلاب بأن الغياب سيؤثر مباشرة على درجات أعمال السنة والتقييمات المستمرة طبقًا للوائح المنظمة لذلك، ولن يتم قبول أي أعذار إلا في الحالات الرسمية المعتمدة.

كما شددت التعليمات ، على ضرورة تفعيل الأنشطة التعليمية داخل الفصول، والمتابعة اليومية الدقيقة لنسب الحضور طوال شهر رمضان .

وكانت قد انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم صدور قرارات رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنص على تعطيل الدراسة ومنح طلاب المدارس اجازة اليوم الأربعاء و غداً الخميس بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة جميع الأنباء المتداولة بهذا الشأن ، مؤكدة أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر نهائيا قرارات رسمية  ، تنص على منح طلاب المدارس اجازة اليوم الأربعاء و غداً الخميس بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على انتظام الدراسة في رمضان بشكل طبيعي خلال شهر رمضان 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس تشدد على ضرورة تسجيل الغياب بشكل طبيعي يوميا طوال شهر رمضان ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطلاب غير الملتزمين بنسبة الغياب المقررة من وزارة التربية والتعليم .

بدأت المدارس استعداداتها لإدخال الأجواء الرمضانية استعدادا لإستقبال شهر رمضان الكريم الذي نستقبله خلال ساعات .

ففي مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم ، تم تعزيز القيم الدينية والأخلاقية لدى الطلاب، بتنفيذ عدداً من الفاعليات احتفالًا بقرب حلول شهر رمضان المبارك ، شملت هذه الفعاليات : الإذاعة المدرسية، كلمات توعوية، مسابقات ثقافية دينية، وأنشطة فنية لتزيين المدرسة، وسط أجواء من البهجة والتفاعل الإيجابي من الطلاب.

وفي مدرسة المهندس شريف اسماعيل الابتدائية ببولاق ، احتفل الطلاب بقرب حلول شهر رمضان بتعليق الزينة وحمل الفوانيس مع المعلمين وسط أجواء من البهجة ، بشكل رسخ روح الجماعة والتعاون بين الطلاب والمعلمين.

كما احتفلت مدرسة الدعوة الإسلامية الخاصة بالفشن التابعة لمجموعة مدارس ٣٠ يونيو ، بقرب حلول شهر رمضان الكريم من خلال السماح للطلاب بتوزيع الحلوى وحمل الفوانيس

 مواعيد المدارس في رمضان 2026

جدير بالذكر أن مواعيد المدارس في رمضان 2026 .. تم الإعلان عنها رسميا في عدد من المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم ، وذلك لحسم الجدل المثار بين أولياء الأمور على وسائل التواصل الإجتماعي بهذا الشأن .

من جانبه لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات رسمية تخص مواعيد المدارس في رمضان 2026 وتلزم المدارس بمواعيد موحدة للحضور والانصراف.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تترك قرار تحديد مواعيد المدارس في رمضان 2026 للمديريات والإدارات التعليمية. 

وأضاف المصدر : أن المدارس تتولى مسئولية إبلاغ الطلاب بالتعليمات الصادرة من المديريات التعليمية بشأن مواعيد المدارس في رمضان 2026 (مواعيد الحضور والانصراف خلال شهر رمضان 2026 ) قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي .

وشدد المصدر على أن مواعيد المدارس في رمضان 2026 لطلاب المدارس لن تختلف كثيرا عن مواعيد الأيام العادية ، و لن تؤثر على انتظام العملية التعليمية بالمدارس. 

طريقة عمل الفول بالدقة
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
طريقة عمل بلح الشام
حصوات المرارة
