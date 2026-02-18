قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسواق غزة تعود للحياة مع حلول شهر رمضان
متظاهرون في تل أبيب يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026
بدء تطبيق مواعيد الدراسة في رمضان بجميع المدارس .. غداً
ميدو يساند معتمد جمال: المنافسة على كل البطولات مستحيلة بنواقص الزمالك
خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-2-2026 .. والقنوات الناقلة
15 يوم إجازة سنوية وأيام دراسية مدفوعة .. تفاصيل حقوق الموظفين وفقًا للقانون
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026
بسبب أعمال السنة والتقييمات|تعليمات رسمية بضرورة إلتزام طلاب المدارس بالحضور في رمضان
بشير التابعي: الموسم الحالي سيكون كارثيًا للزمالك ولن يتوّج بأي بطولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، للتعرّف على مواقيت الصلاة، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:05 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:32 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:09 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:21 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:46 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:04 م

مواعيد الصلاة في الجيزة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:06 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:33 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:10 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:22 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:47 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:05 م

مواعيد الصلاة في 6 أكتوبر

أما مواعيد الصلاة في السادس من أكتوبر، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:07 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:33 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:10 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:22 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:47 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:05 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

أما مواعيد الصلاة في الإسكندرية، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:11 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:39 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:14 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:25 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:50 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:09 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

ستكون مواعيد الصلاة في الغردقة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:54 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:19 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:59 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:13 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:38 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:54 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

ستكون مواقيت الصلاة في شرم الشيخ، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:53 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:18 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:57 ص

ـ موعد صلاة العصر: 3:11 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:36 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:52 م

مواعيد الصلاة في بورسعيد

ستكون مواعيد الصلاة في بورسعيـد، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:01 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:29 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:05 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:15 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:40 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:59 م

مواقيت الصلاة بتوقيت سوهاج 

ـ موعد صلاة الفجر: 5:03 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:27 ص 

ـ موعد صلاة الظهر: 12:07 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:22 م

ـ موعد صلاة المغرب 5:48 م

ـ موعد صلاة العشاء 7:03 م

مواقيت الصلاة في الأقصر

ستكون مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:59 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:22 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:03 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:19 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:44 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:59 م

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وستكون مواعيد الصلاة في محافظة أسوان، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:57 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:19 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:02 ص

ـ موعد صلاة العصر: 3:19 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:45 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:59 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

ـ موعد صلاة الفجر: 5:21 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:50 ص

ـ ‎ موعد صلاة الظهر: 12:25 م

ـ موعد صلاة ‎ العصر: 3:35 م

ـ ‎ موعد صلاة المغرب: 6:00 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:19 م

مواقيت الصلاة بتوقيت طابا

ـ موعد صلاة الفجر: 4:51 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:17 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:54 ص

ـ موعد صلاة العصر: 3:07 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:32 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:49 م

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في محافظات مصر أوقات الصلوات المكتوبة الهيئة المصرية العامة للمساحة جمهورية مصر العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

ترشيحاتنا

الزبادي

لسحور رمضان.. طريقة عمل الزبادي في البيت

طاجن التورلي بالدجاج

مغذي وشهي.. طريقة عمل طاجن التورلي بالدجاج في الفرن

طاجن التورلي بالدجاج

مغذي وشهي .. طريقة عمل طاجن التورلي بالدجاج فى الفرن

بالصور

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد