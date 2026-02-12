قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية السودان: الحرب في بلادنا وصلت نهايتها
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس
جريمة في سوبر ماركت.. كواليس مقت.ل شاب بسبب كارت شحن في الجيزة
واشنطن ترفع الحظر النفطي عن فنزويلا
سن وجوب الصيام للطفل.. دار الإفتاء توضح
التعليم: اليوم ..آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا
بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهمين بقضية السباح يوسف
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. اليوم
إجلاء السكان باستخدام الأوناش أثناء حريق بـ أبراج التعاوني ببورسعيد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-2-2026 والقنوات الناقلة
ما هي الأعذار المبيحة لعدم الصيام في رمضان؟.. الإفتاء تحدد 3 حالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 فبراير

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس 12 فبراير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- صلاة الفجر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 5:10 صباحًا.

- صلاة الظهر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 12:09 ظهرًا.

- صلاة العصر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 3:17 عصرًا.

- صلاة المغرب اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 5:41 مساءً.

- صلاة العشاء اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 6:59 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- تقام صلاة الفجر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

- تقام صلاة الظهر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 12:14 ظهرًا.

- تقام صلاة العصر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 3:21 عصرًا.

- تقام صلاة المغرب بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:45 مساءً.

- تقام صلاة العشاء بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 7:04 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

- تقام صلاة الفجر بمدينة المنصورة في تمام الساعة 5:10 صباحًا.

- تقام صلاة الظهر بمدينة المنصورة في تمام الساعة 12:09 ظهرًا.

- تقام صلاة العصر بمدينة المنصورة في تمام الساعة 3:16 عصرًا.

- تقام صلاة المغرب بمدينة المنصورة في تمام الساعة 5:39 مساءً.

- تقام صلاة العشاء بمدينة المنصورة في تمام الساعة 6:59 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

- صلاة الفجر بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 5:09 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 12:09 ظهرًا.

- صلاة العصر بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 3:21 عصرًا.

- صلاة المغرب بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 5:45 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 7:01 مساءً.

موعد أذان الفجر

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

- صلاة الظهر بمحافظة قنا في تمام الساعة 5:02 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة قنا في تمام الساعة 12:03 ظهرًا.

- صلاة العصر بمحافظة قنا في تمام الساعة 3:16 عصرًا.

- صلاة المغرب بمحافظة قنا في تمام الساعة 5:40 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة قنا في تمام الساعة 6:56 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

- صلاة الفجر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 5:00 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 12:03 ظهرًا.

- صلاة العصر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 3:17 عصرًا.

- صلاة المغرب بمحافظة أسوان في تمام الساعة 5:42 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة أسوان في تمام الساعة 6:56 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

- صلاة الفجر بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 4:57 صباحًا.

- صلاة الظهر بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 11:57 صباحًا.

- صلاة العصر بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 3:08 عصرًا.

- صلاة المغرب بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 5:32 مساءً.

- صلاة العشاء بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 6:48 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم موعد صلاة المغرب مواقيت الصلاة في الجيزة مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

الفريق محمود فوزي - قائد القوات البحرية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

ترشيحاتنا

اتحاد صناعة السيارات الألماني

قطاع السيارات الألماني يخسر عشرات الآلاف من الوظائف في 2025

مصنع

لو متعرفش.. الإسكندرية مركز مبكر لصناعة السيارات في العالم منذ عام 1927

رياضة

BYD العالمية تدخل عالم الرياضة من خلال مانشستر سيتي.. تفاصيل

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد