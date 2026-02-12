تتويج «الألفي» بدرع العطاء الثقافي من «أدب الخيال العلمي»

تكرم الجمعية المصرية لأدب الخيال العلمي، برئاسة الدكتور حسام الزمبيلي، غدا (الجمعة)، الكاتب الصحفي «أسامة الألفي» بمنحه درعها في الذكرى الـ14 لتأسيسها، تقديرا لعطائه الثقافي ودعمه المتواصل لنشر أدب الخيال العلمي وتعزيزه.



يأتي هذا التكريم تأكيدا لدور «الألفي» في دعم الحركة الأدبية، وتشجيع الشباب على الإبداع في هذا اللون الأدبي، من خلال كتاباته الصحفية ومبادراته الفكرية التي تربط بين الثقافة والإبداع.

كما يعكس التقدير العميق لمسيرته الصحفية والثقافية، ودوره في إثراء المشهد الأدبي المصري والعربي، ليصبح اسمه مرتبطا بالإبداع والإلهام للشباب والقراء على حد سواء.

يذكر أن الجمعية تأسست عام 2012، وأصبحت منصة لدعم كتّاب الخيال العلمي عبر صالونات أدبية ومسابقات لاكتشاف المواهب الشابة ونشر أعمالهم الفائزة، إلى جانب التعاون مع جمعيات مماثلة إقليميا ودوليا.