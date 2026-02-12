مدحت شلبي يعلق على قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

يستعد فريق برشلونة، تحت قيادة مدربه هانز فليك، لخوض مواجهة قوية مساء الخميس أمام أتلتيكو مدريد، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025/2026.

ويحل الفريق الكتالوني ضيفًا على ملعب أتلتيكو مدريد في لقاء مرتقب يسعى خلاله لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب. وكان برشلونة قد بلغ هذا الدور بعد فوز صعب على ألباسيتي بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي، علمًا بأن ألباسيتي كان قد أطاح بريال مدريد من دور الـ16 عقب انتصاره بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في المقابل، تأهل أتلتيكو مدريد إلى نصف النهائي بعدما حقق فوزًا عريضًا على ريال بيتيس بخمسة أهداف دون رد، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب "كامب نو" يوم 3 مارس المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وينتظر المتأهل من هذه المواجهة الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي يجمع بين ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو، في المباراة النهائية للبطولة.

ومن المنتظر أن يتولى مدحت شلبي مهمة التعليق على أحداث اللقاء عبر قناة «إم بي سي مصر 2» وتطبيق «شاهد».