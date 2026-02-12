قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مدحت شلبي يعلق على قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

حمزة شعيب

يستعد فريق برشلونة، تحت قيادة مدربه هانز فليك، لخوض مواجهة قوية مساء الخميس أمام أتلتيكو مدريد، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025/2026.

ويحل الفريق الكتالوني ضيفًا على ملعب أتلتيكو مدريد في لقاء مرتقب يسعى خلاله لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب. وكان برشلونة قد بلغ هذا الدور بعد فوز صعب على ألباسيتي بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي، علمًا بأن ألباسيتي كان قد أطاح بريال مدريد من دور الـ16 عقب انتصاره بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في المقابل، تأهل أتلتيكو مدريد إلى نصف النهائي بعدما حقق فوزًا عريضًا على ريال بيتيس بخمسة أهداف دون رد، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب "كامب نو" يوم 3 مارس المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وينتظر المتأهل من هذه المواجهة الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي يجمع بين ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو، في المباراة النهائية للبطولة.

ومن المنتظر أن يتولى مدحت شلبي مهمة التعليق على أحداث اللقاء عبر قناة «إم بي سي مصر 2» وتطبيق «شاهد».

