أول مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب التعديل

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن هذا أول مؤتمر صحفي عقب التعديل الوزاري الأخير ، ويشارك في المؤتمر وزير الإعلام الجديد الدكتور ضياء رشوان مشيرا إلى أن ملف الإعلام سيكون تحت قيادته .

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر لرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الثقة فيه مرة أخرى و الوزراء في حكومته واعدا الشعب المصري أن يحقق طموحات الشعب المصري كما قدم الشكر لرئيس مجلس النواب ، وقدم الشكر أيضا للوزراء السابقين لما قدموه من جهد مشيرا الي انه التقي بهم وقدم لهم تحيات الرئيس السيسي وتم تكريمهم لافتا ان اللقاء شهد تسليم وتسلم مع الوزراء الجدد .

وتابع رئيس الوزراء أن التعديلات الوزارية جاءت بناء علي التحديات الإقليمية والدولية ومنهم مصر لافتا ان توجيه الرئيس للحكومة كانت كبح التضخم وزيادة النمو زيادة الاستثمارات لتحقيق مستهدفات الدولة .

وأشار إلى أن الرئيس حدد ٤ محاور الأول الأمن القومي والسياسة الخارجية التنمية الاقتصادية و الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان.

