ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري

أكد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، أن حركة المحافظين عرف سياسي في مصر بعد أي تعديل أو تغيير حكومي.



وقال ضياء رشوان في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" على الأرجح أن ما يثار عن حركة محافظين صحيح



وتابع ضياء رشوان :" على الأرجح وفقا للأعراف السياسية سيكون هناك حركة محافظين ونحن ننتظر".

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه هناك اهتمام بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول لكافة مكونات المجتمع وتقديم خطاب مهني يشكل وعي مجتمعي امام ما نواجه من تحديات وما ينشر من شائعات ويعزز من ثقافة الحوار البناء وتنمية القدرة على التفكير السليم ".