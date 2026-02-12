فان دايك: نحتاج أداء مثاليا لحسم التأهل الأوروبي.. وأتمنى استمرار كوناتي

أعرب فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، عن سعادته بالفوز الصعب الذي حققه فريقه على سندرلاند بهدف دون رد، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات التركيز لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

فوز مهم في سباق التأهل

وقال فان دايك في تصريحات لقناة ليفربول إن الانتصار يمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق، لكنه شدد على أن المنافسة لا تزال قوية، وأن الطريق نحو حجز مقعد أوروبي يحتاج إلى أداء مثالي وثبات في المستوى خلال الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي.

منافسة مشتعلة حتى النهاية

وأشار قائد الريدز إلى أن بعض الفرق المنافسة فقدت نقاطا مؤخرا، وهو ما يمنح ليفربول فرصة للتقدم، لكنه حذر في الوقت نفسه من صعوبة المواجهات المقبلة، خاصة أن الفريق سيواجه عددا من منافسيه المباشرين، ما يفرض ضرورة الحفاظ على التركيز وتقديم أفضل مستوى ممكن.

ملف كوناتي بيد الإدارة

وعن تجديد عقد المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، أوضح فان دايك أن الملف يخص إدارة النادي والمفاوضات الجارية مع اللاعب ووكيله، مؤكدا أنه لا يتدخل في مثل هذه الأمور.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رغبته الشخصية في استمرار كوناتي ضمن صفوف الفريق، مشيرا إلى أن الجميع داخل النادي يأمل في التوصل لاتفاق خلال الفترة المقبلة، مع انتظار ما ستكشف عنه الأيام القادمة بشأن مستقبل المدافع الفرنسي.