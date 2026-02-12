أسطورة ليفربول السابق يتوقع رحيل صلاح.. ويرجح انتقاله إلى الدوري الإيطالي

علق ديتمار هامان، أسطورة ليفربول السابق، على الأنباء المتداولة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح وإمكانية رحيله عن صفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اهتمام أندية الدوري السعودي بالحصول على خدماته.

صلاح بين الانتقادات وتكهنات الرحيل

ويعيش محمد صلاح موسمًا متذبذبًا مع ليفربول، وسط انتقادات تتعلق بتراجع مستواه ومعدلاته التهديفية، ما فتح الباب أمام الحديث عن احتمالية رحيله، خاصة مع العروض المغرية القادمة من السعودية.

إيطاليا الوجهة الأنسب لصلاح

وفي تصريحات نقلها موقع "ليفربول دوت كوم"، أكد هامان أن صلاح قد يرفض الانتقال إلى الدوري السعودي، مفضلًا الاستمرار في أوروبا، مشيرًا إلى أن الدوري الإيطالي قد يكون وجهته المقبلة.

وقال هامان: "مستقبل صلاح يعتمد على ما إذا كان ليفربول سيطلب رسوم انتقال، إضافة إلى راتبه. الإيطاليون يقدّرون اللاعبين المخضرمين أكثر مما يحدث في ألمانيا وربما في إنجلترا أيضًا. إذا نظرت إلى إنتر أو أندية أخرى، ستجد لديهم مدربين أكبر سنًا ولاعبين أصحاب خبرة. كما أن صلاح سبق له اللعب مع روما، ويمتلك تجربة سابقة هناك".

وأضاف: "ربما لديه طموحات لم يحققها في الدوري الإيطالي. تخيلوا عودته إلى روما، ستكون قصة رائعة. ومع أندية مثل ميلان، لديك دائمًا فرصة للمنافسة على اللقب، فضلًا عن النتائج الجيدة في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة".

وتابع: "لا أعتقد أن السعودية هي الوجهة الوحيدة. ربما يكون هذا الاحتمال الأرجح، لكن بمجرد سماع الأندية الأوروبية باحتمالية رحيله، قد تبدأ واحدة أو اثنتان في التحرك لضمه. إيطاليا قد تكون الخيار الأمثل".

واختتم: "كان بإمكان صلاح الرحيل قبل عام أو عامين، لكنه لم يفعل. لست متأكدًا من رغبته في المغادرة، لكن هناك احتمالًا لانفصاله عن ليفربول هذا الصيف".

أرقام صلاح بعد العودة من أمم أفريقيا

وعلى المستوى الفني، استعاد محمد صلاح مكانه الأساسي في تشكيل ليفربول عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، رغم أزمة سابقة مع المدرب الهولندي أرني سلوت قبل البطولة.

وشارك صلاح أساسيًا في 6 مباريات منذ عودته، وتم استبداله مرة واحدة فقط أمام نيوكاسل في الدقيقة 84. وخلال تلك الفترة سجل هدفًا وصنع 3 أهداف، ليساهم في تحقيق الفريق 4 انتصارات مقابل هزيمتين.

وكان آخر إسهاماته صناعته هدف الفوز أمام سندرلاند، بعد تنفيذ ركلة ركنية وصلت إلى فيرجيل فان دايك الذي سجل هدف اللقاء الوحيد.

وعلى صعيد الأرقام، صنع صلاح 5 فرص محققة للتسجيل وقدم 16 تمريرة مفتاحية، وسدد 20 كرة منها 3 فقط على المرمى، سجل منها هدفًا وأهدر 3 فرص محققة، وهي أرقام أقل من المعدلات المعتادة لـ"الملك المصري".

ويرى المدرب الإنجليزي المخضرم سام ألاردايس أن صلاح يعاني من أزمة نفسية، مؤكدًا أن تسجيل هدف واحد قد يكون كفيلا بإعادته إلى معدلاته التهديفية المعهودة.